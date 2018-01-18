草屯再興筒仔米糕　最道地又有傳統古早風味　每天門庭若市

2018年01月18日 16:32 中時 楊樹煌

▲再興筒仔米糕老闆莊金樹為筒仔米糕淋上精心滷製肉燥與特調醬汁，再點綴少許香菜。（楊樹煌攝）

▲草屯最道地又有傳統古早風味的再興筒仔米糕。（楊樹煌攝）

▲草屯再興筒仔米糕的服務團隊，左為老闆莊金樹與熱愛傳統美食的夫人陳麗卿。（楊樹煌攝）

「筒仔米糕」是台灣的傳統美食，可是想吃到傳統又道地的傳統美食店，越來越難找，位於草屯鎮中正路中油加油站旁的「再興筒仔米糕」，依舊維持最道地又有古早風味美食，每當用餐時總是門庭若市。

草屯「再興筒仔米糕」，是以精挑細選的長糯米和圓糯米混合後在木桶蒸熟，再拌上炒香的油蔥酥和香菇，然後裝進圓型筒仔裡以蒸籠蒸煮，讓米糕又香又Q，特別有味道，最後再淋上精心滷製的肉燥與特調醬汁甜醬，再點綴少許香菜，成為傳統風味的筒仔米糕，吃起來爽口不油膩，成為該店的招牌。

再興筒仔米糕為迎合老饕不同口味，也有各式的飯類和便當，包括肉燥飯、爌肉飯、豬腳飯和排骨、雞排、雞腿便當多種選擇，當然也有白菜滷、魯豆腐、魯蛋和筍干等各式小菜，寒冬再配個燉湯類的苦瓜排骨、芋頭排骨、金針排骨、酸菜肚或枸杷腦髓湯，肯定可讓你的胃有暖呼呼的感覺。

草屯再興筒仔米糕老闆莊金樹表示，該店是因太太陳麗卿熱愛傳統美食，為滿足太太想開餐廳的願望，所以在草屯市中心開了這家店，沒想到筒仔米糕的傳統美食好滋味，讓前往用餐的顧客都成為好朋友，也讓他一頭栽進美食經營迄今已15年。

草屯再興筒仔米糕營業時間自每天上午11時至14時、下午16時至19時；訂滿300元起可享外送服務。

(中時)