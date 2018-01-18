遠征法國安古蘭 台灣漫畫家細膩傳情

2018年01月18日 17:13 中時 許文貞

漫畫家覃偉在《雙人曼波》中以雙人舞隱喻男女感情，婚後夫妻磨合、爭執的動作猶如感情濃烈的現代舞。（覃偉提供）

許文貞／台北報導

台漫軟實力遠征法國！全球第3大國際漫畫節「法國安古蘭漫畫節」每年舉辦漫畫競賽，讓來自世界各地的漫畫家同台競爭。其中新秀獎和數位漫畫獎今年共有6位台灣漫畫家入圍，人數達歷年新高。31歲的漫畫家覃偉更是連續兩年入圍新秀獎，直說「很意外！」

去年以《人生之輪》入圍新秀獎前10名的覃偉，今年正在安古蘭讀漫畫創作碩士班。今年入圍的漫畫《雙人曼波》，在短短三頁中用漫畫描繪一對男女從年輕時的熱戀，經歷結婚成家，到老年的互相扶持的一生，「在女友的建議下，我將男女相愛的不同階段結合舞蹈動作，也從林懷民的舞蹈找靈感。」

漫畫中，年輕男女熱戀的動作有如熱情的探戈，婚後的磨合則像是現代舞，有大幅度的肢體拉扯，等到夫妻邁向老年，感情猶如微溫的慢舞。最後幾個畫面中，男子先過世，獨留女子與影相對，雖然是線條簡單的黑白漫畫，情感細膩，獲評審青睞。

入圍數位漫畫獎的劉倩帆，則將數位創作能與讀者「互動」的特性融入作品《潛水》。漫畫中，女孩一邊過著日常生活，一邊迎來人生中最緊張的一天，「第一次看的時候或許覺得只是平凡無奇的日常生活，直到最後讀者陪著女孩進醫院，按下螢幕上的按鈕，聽到聲音，才會發現原來她是一位聽障者。」

劉倩帆表示，「從前面聽不到聲音，到後面因為電子耳開始運作而聽見聲音的過程，就好像潛水時從水面下到水面上的瞬間。」她在畫面埋藏豐富的細節，像是女孩和朋友在手機上看影片卻不戴耳機，以及在回家途中路過小店，看著櫥窗裡的旋轉音樂盒，若有所思的表情。

劉倩帆表示，她曾在網路上看過聽障者因為人工電子耳，第一次聽到聲音的影片，「我被感動到哭了，一直把故事記在心裡。」她也忠實呈現聽障女孩的生活，「有聽障者分享過，電子耳開頻後，剛開始會有些雜音，甚至會聽到自己的心跳、血液流動的聲音。我把這些細節都呈現在故事裡。」

29歲的劉倩帆目前旅居英國，她在法國念藝術創作時，受到當代藝術家路易絲·布儒瓦的繪畫、法國科幻動畫《奇幻星球》等影響，也從德國獨立書店陳列的小誌得到靈感，「我一直在想，數位漫畫應該怎麼玩，才能玩出不一樣的感覺，不是直接把紙本漫畫放上去就好。」

第45屆法國安古蘭漫畫節將於1月25日到28日舉行。今年入圍安古蘭漫畫節新秀獎的兩位漫畫家為覃偉、阿文，入圍安古蘭數位漫畫獎的漫畫家有次叔、林倩羽、吳雅怡、劉倩帆，代表台灣赴安古蘭參展的漫畫家為翁瑜鴻、房瑞儀、阮光民、曾耀慶、黃駿、Sally。

(中時)