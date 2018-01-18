重量級問題：美國南方新兵普遍過胖

2018年01月18日 16:48 中時電子報 江飛宇

美國陸軍是世界最有戰鬥力的戰鬥部隊，相當重視士兵素質，不過近年合適的新兵愈來愈難找，因為體重過重的年輕人比例很高，美國南方州尤其如此，這已成為國安問題。

新聞週刊(newsweek)報導，美國肥胖問題多年來一直是困擾美國軍，報告顯示2010年新訓階段的新兵當中，有47％的男性和59％女性未能通過入門級體能測試。南卡羅來納州要塞軍校(The Citadel)的研究報告指指出，美國南方的阿拉巴馬、阿肯色、佛羅里達、喬治亞、路易斯安那、密西西比、北卡羅來納、南卡羅來納、田納西州和德州等11個州的17到24歲的年輕人當中，有27%的人超重，超重的結果就是他們根本無法通過體檢，也就無法從軍。

根據美國疾病預防控制中心(CDC)的數據，全美肥胖率高達三分之一（36.5％），而不胖的也不見得都可以成為兵源，根據美國陸軍徵兵司令部的數據，美國的年輕人(17~24歲)大約是有3340萬，然而由於一系列不合格的因素，只有29%的壯丁(約970萬)有資格入伍，可見問題之嚴重。

事實上，為了補足募兵空缺，美軍有偷偷的放寛標準，美國陸軍在2017年募到8000名新兵，比2016年的6700人有所增加，也就縮小了缺額問題。然而被招募到的胖小子不見得堪用，因為他們在基本的戰鬥訓練中受傷的風險會增加，因體能不行或是受害造成的醫療損失相當大，大約每名新兵就有31000美元的額外醫療費用。

美國陸軍司令部的約翰．特羅塞爾少校(John Troxell)說：「體能在現代戰爭仍然相當重要，比如在阿富汗戰爭典間，我們特種部隊都必須在山嶺之間行動，過胖的大兵很難長期維持體能。」

美國退役陸軍中將馬克．赫特林（Mark Hertling）表示，要解決問題，可能要改變體能訓練程序和新兵菜單，換言之，軍隊在把這些胖小子訓練成士兵之前，必須先開辦減重班才行。

(中時電子報)