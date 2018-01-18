台南在地餐飲集團糾眾送愛 4年捐贈台東偏鄉3000本書

2018年01月18日 16:51 中時 程炳璋

東東餐飲集團將募得的圖書送上行動圖書車，再運往台東縣東河鄉。（程炳璋攝）

台南市1家在地餐飲集團募捐二手書，以「贈書到偏鄉」作為歲末送暖活動，今年一口氣捐贈1500本到台東縣東河鄉立圖書館，餐飲集團4年來募捐超過3000本台南二手書到台東縣東河鄉，充足偏鄉學童的閱讀資源。

東東餐飲集團董事長李日東因過去擔任安南扶輪社長，得知台東縣東河鄉地處偏遠，學童缺乏閱讀資源，2011年起先贈送一輛行動圖書車及20萬購書基金，此後以集團在台南的連鎖餐廳資源，陸續號召募集二手書活動，以適合3歲至15歲學童閱讀的書籍為主，4年共募得3000本圖書。

這些二手圖書每年都送往台東縣東河鄉立圖書館保存，每周2、4再以行動圖書車載運部分書籍，送往20公里外的泰源國小與北源國小，提供學童借閱。

東河鄉公所秘書李弘宇表示，台東縣泰源盆地約有8600位居民，人口占東河鄉一半，這些圖書對偏鄉學童的幫助很大。

東東餐飲集團副總林佳樺表示，集團發動府城藝術轉角餐廳、咖啡部屋、東加和漢創作料理、永恆天詩義式美食館4家在地餐廳資源，除了對外向客人募捐書籍，也發動員工捐贈二手書。

活動打響名號，捐書者一年比一年踴躍，今年達1500本，還比去年多，集團肯定這樣有意義的公益行動，未來會持續募書送往偏鄉。

(中時)