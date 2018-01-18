景美國中教務主任遭控性騷 監委提彈劾

2018年01月18日 17:17 中時 鄭舲

景美國中教務主任許水龍遭控去年1月3號對該校女老師做出熊抱、撫胸等行為，事後還利用職權逼迫幹事做偽證，對女老師造成二度傷害，還利用教務主任身份執意讓無特教專業的老師支援特教班。監察院今天通過監委高鳳仙及江綺雯對許水龍的彈劾案，移送公務員懲戒委員會審理。

高鳳仙指出，許水龍是景美國中教務主任及性平委員，去年1月3號在該校總務處旁影印室內，對特教班約聘教師A女性騷擾，從後方以雙手環抱再以下體頂A女，台北地檢署去年11月以犯《性騷擾防治法》之性騷擾罪嫌對許水龍提起公訴。

高鳳仙說，事發後許水龍曾要求事務組長謊稱事發當天他跟訪客講完話後就直接上樓，遭事務組長拒絕，且於申訴當日參與學校的危機處理會議，希望輔導主任關切A女，又於地檢署調閱本事件光碟時在該校函文及簽呈中核章，未依法迴避。且許水龍罔顧輔導主任及教評會委員意見，執意讓無特教專業的英語科吳老師支援特教班教學，使A女無法於聘期到期前報考該校特教班代理老師。

高鳳仙說，許水龍違失情節重大，重創教育人員形象與名譽，因此提案彈劾。高鳳仙也提到，監察院的調查官到學校調查時，校方還對調查員不是很友善，甚至質問調查員，「為甚麼不辦慶富，要調查這麼小的案子？」今天彈劾文出去後，希望校方能啟動教評會，做出停聘等相關處罰。

(中時)