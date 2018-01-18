玉光國小家長會長送福袋 全校通通有獎

玉光國小新任家長會長林姮馨（右），雖從事殯葬業很忙碌，但在學期將結束時，不忘送上貼心福袋給全校老師、行政人員，且連廚工媽媽也在送禮名單內。（謝佳潾攝）

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玉光國小新任家長會長林姮馨（左），雖從事殯葬業很忙碌，但在學期將結束時，不忘送上貼心福袋給全校老師、行政人員，且連外聘老師也在送禮名單內。（謝佳潾攝）

禮輕情意重！玉光國小新任家長會長林姮馨，雖從事殯葬業很忙碌，但在學期將結束時，不忘送上貼心福袋給全校老師、行政人員，且連廚工、保全也在送禮名單內，而為配合外聘老師上課時間，還曾1天跑4趟學校就為送上「謝禮」，舉動令人備感窩心。

「好的東西當然要給娘家啊！」林姮馨其實也是畢業自玉光國小，而她雖嫁到高雄，但因工作關係還是住在佳冬，一對兒女也就近讀玉光，所以她對玉光有種特殊情感，甚至自許是玉光的女兒，她說，女兒即使嫁出去了，但還是會把最好的留給娘家。

林姮馨一直都是家長會委員，幾年前大家有意推她當會長，但她始終自認能力不足，因此多年來都「退居幕後」，直到這學期才接下，她說，到該回饋的時候了。她自當會長以來，不僅每個活動、會議必到，有時甚至加碼如送個小蛋糕慰勞大家，又如此次送上福袋。

「她一直都是個細心的人，連細節都很注意。」校護陳玲利說，她剛進學校服務時，林姮馨小六，對她的印象不是很深刻，但相隔多年再相逢時，完全可以感受她的熱情與貼心，她不僅顧到學生、老師，連廚工、保全也都放在心上，所以這個福袋她並不意外，但依舊感動。

玉光國小校長、教師、行政職、外聘老師、幹事、替代役、廚工、保全等37人，通通有獎，舞蹈老師吳憶欣說，她長期在各校任外聘師，很常有被忽略的感覺，所以這個福袋真的令她很感動。

(中時)

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