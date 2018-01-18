自居「川普大使」被控詐欺 陳思庭不起訴

2018年01月18日 17:16 中時 蕭承訓

與美國川普商業集團拉斯維加斯酒店有銷售代表關係的陳思庭，在台灣辦派對，卻被告發她以「川普大使」自居舉辦川普之友餐會斂財，還出具偽造的授權書，涉嫌詐欺及偽造文書。台北地檢署調查後，發現餐會當天並沒有募款，且陳思庭確為川普集團不動產銷售者，因此以罪證不足，將陳思庭等人不起訴處分。

2016年10月間，陳思庭返台舉辦餐會，由於陳女在美國是川普集團拉斯維加斯酒店的銷售代表，在川普集團有「川普銷售大使」的稱呼，當時川普競選美國總統，陳辦的餐會曾在台北政商界引起話題。

不過，陳思庭的餐會卻被人告發，指稱陳對外以川普大使自居，還與黃尚平、彭富洋等人共同以川普辦公室名義在台活動，偽造授權書，謊稱是經川普授權在外處理事務，並指黃、彭2人對外自稱川普大使辦公室執行長及特助，招攬不知情的政商人士參加2016年11月1日在世貿聯誼社舉辦的餐會，而餐會每人約1000元到1500元的餐費，卻收3000元，陳思庭等人因此詐得15到20萬元。

檢察官開庭時，陳思庭表示餐會是她的私人派對，並沒有募款，接受體採訪時也表明不收任何政治捐獻，當天的餐費是各付各的，當時川普的民調低，參加她餐會的部分朋友不願曝光被貼標籤，所以由她請客，指控她收了募款費用完全是抹黑。

陳女同時表示，餐會當天她公布川普在美國的帳號，要捐款的朋友自行捐到美國，不過，只有美國公民可以捐款。她向檢方表示，她的名片上明白寫有HOTEL的名稱及地址，如果她要主張是政治大使，豈不應該寫白宮的名稱？

至於授權書一事，陳女表示，她在2012年就取得授權書，上面寫的是銷售大使，當時川普根本還沒要參選總統，同時授權書的簽名並非偽造，更載明是房地產銷售員，她也未自認是川普集團的員工，更與政治無關。

黃、彭2人則辯稱只是協助辦理餐會並擔任主持人，並沒有騙人。檢方認為罪證不足，已將3人不起訴處分。

(中時)