旭川河飄惡臭　謝立功提開蓋重整

2018年01月18日 17:21 中時 張穎齊

針對旭川河惡臭改善，國民黨基隆市長初選參選人謝立功提出，可以將旭川河上方的3棟建物採「先建後拆、安置補償」方式來「開蓋」處理，將可以方便清淤改善環境，並促進周遭環境規畫。（張穎齊攝）

基隆市除了田寮河飄散惡臭外，旭川河也瀰漫臭味的問題，對此，國民黨基隆市長初選參選人謝立功指出，原因在於旭川河上的有3棟建物直接將糞水排入，加上周遭的住宅商家的生活汙水導致，所以他建議應該將3棟建物「先建後拆、安置補償」的「開蓋」方式，藉此改善周遭環境，並方便清淤，消弭臭味。

旭川河上方的3棟大樓是1979年所蓋，周遭有崁仔頂魚市場，但也因此3棟大樓將旭川河給「加蓋」住，不但造成清淤不便，且3棟大樓的化糞管都直接將糞水排入河中，久而久之形成沼氣，糞水加上生活汙水都順著旭川河流到基隆港，形成惡臭。

謝立功批評，旭川河上3棟建物底下累積的沼氣，曾在清汙時發生意外，成為不定時炸彈，讓市民人心惶惶，加上長年來不斷將污染排放至港區，使得郵輪母港的招牌底下就充斥著汙染，實在丟臉。

謝指出，若要讓港市環境及整體景觀更上一層樓，「開蓋」是絕對必要的工程，意即將3棟大樓拆遷，他建議可參酌韓國首爾的清溪川作法，將旭川河開蓋後，把沿岸規畫成親水人文環境，讓旭川河重新成為港區景觀的焦點。

至於如何與當地居民協調？謝立功說，從法制面認為，「先建後拆，安置補償」是旭川河開蓋整治最有效的方案，不但不會造成民怨，又能重新規畫港區景觀，不但是尊重與保障現有居民的住的權利，又能補償民眾

「沒那麼簡單。」都發處副處長陳振乾表示，這3棟建物都是私人產權，拆遷並不容易，但他也尊重謝所提出的政見。環保局長賴煥紘則說，他也不反對謝的政見，目前市府已將旭川河清淤納入前瞻水環境計畫，並提出「晴天截流」的方式，趁晴天將汙水截流到和平島汙水廠，因為雨天時，雨水會合汙水混在一起，較難清理，截流完畢後，水質與味道即會改善。

(中時)