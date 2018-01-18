楊采玹告別式 孟飛、白狼都到場

2018年01月18日 17:25 中時 潘鈺楨

「白狼」張安樂。（粘耿豪攝）

衛子雲。（粘耿豪攝）

陳凱倫。（粘耿豪攝）

告別式選用楊采玹美麗笑著的照片，告別親友。（粘耿豪攝）

資深演員楊采玹6日因膽管癌過世，享年63歲。家屬18日舉行告別式。多位資深演藝人士陳凱倫、孟飛、衛子雲、太保、楊雄都到場致哀到場，幫她移靈的顔正國則因私事出國不在國內，已於14日先到靈堂祭拜。

孟飛是楊的結拜大哥，他說這幾天難以入睡，一直覺得她根本沒離開，會反覆聽她的訊息錄音。她離世前兩天還表示已接受9次化療，即將完成最後1次，過年要回台南老家養病。孟飛承諾：「會把她割捨不下的願望一一實現，會把協會發揚光大，願她一路好走。」也希望兩人下輩子還是結拜兄妹。

「白狼」張安樂也出席，表示非常不捨，「從我回來就認識，她是個很好的女孩，做了很多公益。」楊生病沒告訴外界，他直到收到訃聞才知道，在他心中楊是很好的女孩，一直把楊看作才40幾歲的女生。

衛子雲說以前常與楊采玹一起做公益，坦言：「走得太突然，一開始以為是開玩笑。」對她的驟逝相當不捨。

陳凱倫說：「我不如意的時候她都會鼓勵我，還帶我去算命。兒子有陣子有狀況的時候，她也有給予鼓勵。」有次她邀他去台北監獄主持公益活動，正巧兒子也坐在其中，是促成父子破冰的推手。他看到報紙才知道今天是告別式，特別前來致意。

(中時)