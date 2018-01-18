柯南無限期休刊 工藤新一聲優二月來台

2018年01月18日 17:24 中時 許文貞

山口勝平除了為《名偵探柯南》主角工藤新一配音，其實也是配角「怪盜基德」的聲優，二月將來台會粉絲。（曼迪傳播提供）

從1994年連載至今的日本長銷漫畫《名偵探柯南》，作者青山剛昌去年底宣布為了養病和充電，漫畫無限期休刊，也讓讀者忍不住擔心，故事究竟會不會如原先透露，順利在第100集大結局。而在動畫中為主角工藤新一配音的聲優山口勝平，也將在今年二月的台北國際動漫節來台會粉絲，舉辦簽名會。

青文出版社總編輯黃詠雪表示，《名偵探柯南》目前在日本出版到單行本第94集，台灣出到第92集，「青山剛昌曾經在漫畫中透露或許會在第100集完結，這次無限期休刊，除了健康原因，也可能是在為結局找靈感。」

日本漫畫多先在漫畫雜誌上連載，才集結出版單行本，漫畫家為了趕定期連載，往往費盡心力。黃詠雪表示，像是《航海王》作者尾田榮一郎就是漫畫界的拚命三郎，幾年前就曾經因此病倒。

黃詠雪表示，青山剛昌則是非常重視身體健康的漫畫家，「他過去也曾經以健康為由暫時休刊，但當時不是身體真的出了問題，而是為了徹底健康檢查，自行住院，休息三個月左右才復刊。」

黃詠雪表示，柯南連載24年來人氣長銷不墜，至今仍是出版社每年漫畫單行本銷售數量冠軍，粉絲橫跨男女老少，「更特別的是，讀者反而不特地去書店、漫畫店買柯南漫畫，許多人是在便利商店買的。」

繼去年柯南動畫製作人諏訪道彥來台辦講座後，主角工藤新一的動畫聲優山口勝平，也將在今年二月初的台北國際動漫節來台。山口勝平是日本知名聲優，多擔綱青年角色，代表作有《亂馬1/2》的早乙女亂馬、《犬夜叉》的犬夜叉、《死亡筆記本》的L、和《航海王》的騙人布。

黃詠雪表示，可惜青山剛昌目前沒有來台見粉絲的計畫，「許多日本漫畫家都以害怕坐飛機為理由回絕活動邀請，粉絲們只好再等等了。」

(中時)