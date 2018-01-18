老蕭〈皮囊〉MV豪砸500萬 成品出來竟喊「不看了」

老蕭為新曲〈皮囊〉MV變換各種造型。（華納提供）

友善列印
中時
老蕭為新曲〈皮囊〉MV變換各種造型。（華納提供）
老蕭為新曲〈皮囊〉MV變換各種造型。（華納提供）
老蕭為新曲〈皮囊〉MV變換各種造型。（華納提供）

蕭敬騰（老蕭）開春新單曲〈皮囊〉，日前豪砸500萬元拍MV，他一口氣連換5套GUCCI 2018早春新裝，彷彿一場華麗時尚大秀，但當熱騰騰的成品送到他眼前時，老蕭竟說：「我不看了。」嚇壞工作人員，他趕緊解釋：「太期待了，所以決定留著首播這一天跟大家一起看。」

老蕭為新曲大玩造型秀，包括街頭運動、復古雅痞、紳士優雅、奢華搖滾到浪漫王子等造型，過足時尚癮也讓他飽受折磨，因每套髮型大變換，其中一套為搭配桃紅小熊衛衣，老蕭還６梳起沖天飛機頭，連拍17小時才收工，耗時又耗力。

此外，為配合歌曲跨越19度音域的「哨音」，導演在片場搭起三座長型通道，呈現老蕭不斷穿梭各種奇幻的空間感，其中一幕他必須在跑步機上不斷行走，邊走邊對嘴，隨著速度愈調愈快，老蕭好幾次差點從跑步機上摔落，所幸老蕭輕巧轉身又跳上跑步機不中斷拍攝，才順利完成拍攝。

還有一幕要拍漂浮空中的美感，老蕭又以各個角度、各種姿勢凌空跳起，且必須搭配完美表情，來來回回跳了幾百次，讓老蕭忍不住笑說：「這支MV真的是體力活！」〈皮囊〉今於YouTube首播；而老蕭於5月26、27日的「娛樂先生」演唱會，門票20日早上11點在KKTIX及全家開賣。

(中時)

楊采玹告別式 孟飛、白狼都到場 「肉包包激戰乾爹」5min音檔也外…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。