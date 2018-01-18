老蕭〈皮囊〉MV豪砸500萬 成品出來竟喊「不看了」

2018年01月18日 17:26 中時 尤嬿妮

老蕭為新曲〈皮囊〉MV變換各種造型。（華納提供）

老蕭為新曲〈皮囊〉MV變換各種造型。（華納提供）

老蕭為新曲〈皮囊〉MV變換各種造型。（華納提供）

蕭敬騰（老蕭）開春新單曲〈皮囊〉，日前豪砸500萬元拍MV，他一口氣連換5套GUCCI 2018早春新裝，彷彿一場華麗時尚大秀，但當熱騰騰的成品送到他眼前時，老蕭竟說：「我不看了。」嚇壞工作人員，他趕緊解釋：「太期待了，所以決定留著首播這一天跟大家一起看。」

老蕭為新曲大玩造型秀，包括街頭運動、復古雅痞、紳士優雅、奢華搖滾到浪漫王子等造型，過足時尚癮也讓他飽受折磨，因每套髮型大變換，其中一套為搭配桃紅小熊衛衣，老蕭還６梳起沖天飛機頭，連拍17小時才收工，耗時又耗力。

此外，為配合歌曲跨越19度音域的「哨音」，導演在片場搭起三座長型通道，呈現老蕭不斷穿梭各種奇幻的空間感，其中一幕他必須在跑步機上不斷行走，邊走邊對嘴，隨著速度愈調愈快，老蕭好幾次差點從跑步機上摔落，所幸老蕭輕巧轉身又跳上跑步機不中斷拍攝，才順利完成拍攝。

還有一幕要拍漂浮空中的美感，老蕭又以各個角度、各種姿勢凌空跳起，且必須搭配完美表情，來來回回跳了幾百次，讓老蕭忍不住笑說：「這支MV真的是體力活！」〈皮囊〉今於YouTube首播；而老蕭於5月26、27日的「娛樂先生」演唱會，門票20日早上11點在KKTIX及全家開賣。

(中時)