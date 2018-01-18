辱台洋男Twitch頻道解封 網友狠酸：永BAN只有三天

辱台洋男Twitch頻道解封，網友狠酸：永BAN只有三天。（圖/翻攝自Twitch）

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中時電子報
在摩鐵洗澡玩泡泡浴。（圖/擷自Twitch）

去年6月曾爆出羞辱台灣的美籍實況主「Cjayride」，日前又在直播平台Twitch上播出2女3男在摩鐵洗澡玩泡泡浴，並且在直播過程中戲稱「台女想吃洋腸」、「EZ」。讓「館長」陳之漢火大到下戰帖，不滿Twitch的處理方式，而Twitch在14日將Cjayride頻道封鎖後，今天(18日)已經解封。

Cjayride日前在Twitch以「台女想吃洋腸」為題，深夜以泡泡浴直播吸引上萬名網友觀看，過程中聊天室湧進一堆「EZ」（easy）留言。相關的歧視言論惹怒「館長」陳之漢，13日凌晨在開台宣布退出Twitch直播平台，而Twitch官方也緊急在臉書回應此事。

有網友18日發現，Cjayride的頻道已經復活，Twitch官方真的只封鎖（BAN）了CJ的直播帳號3天，作為承諾館長「絕對會妥善處理」的兌現。讓該該名網友在PTT上發文「CJ解BAN了」狠酸「台女EZ今後只要BAN3天」、「歡迎實況主開台說EZ」。

其他人也紛紛留言，「最高標準，然後只BAN3天」、「Twitch：館長和台灣人就是EZ對付」、「我就知道，一定幾天後就解」、「時代在改變，EZ最正點」，不過也有很多數人玩笑表示，「正在吃肉包沒空」、「要試試看去Twitch丟八萬看看？」

(中時電子報)

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