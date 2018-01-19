啦啦隊正妹不畏10度低溫 抗寒暖身全靠「它」

2018年01月19日 09:00 中時電子報 綜合報導

球迷朋友除了享受職棒球員的熱血表現之外，中場時間各球隊所屬啦啦隊員的短裙熱舞火熱應援，也是一大亮點！但各位有想過他們是怎麼維持滿滿活力，無論下雨、冷氣團都能大展動感舞姿嗎？這次知名球團的4位啦啦隊員Nini、Albee、Yuki、Yuri就首次公開表演背後的準備和心聲，並分享提升「自暖力」的妙招。

4位團員異口同聲的表示：「表演者的衣服並沒有季節之分！」所以私底下除了一同練舞之外，也會互相討論禦寒妙招，避免因為天氣影響表演素質，而取暖方式百百種，經過團員一致認可的竟是喝熱飲，尤其是微波加熱後的豆漿！

Nini表示做為專業表演者，已不能將厚外套作為禦寒選項之一，因此補充正確的熱飲來溫暖身體才是首要關鍵！Albee則透露因為職業服裝的原因，四肢總是冷得像冰棒一樣，所以最常靠超商加熱高纖豆漿來舒緩，尤其剛加熱完握在手中超級幸福，喝完也獲得滿滿能量，畢竟只有身體先暖了，勇敢脫下厚重外套為大家勁歌熱舞，在舞台上呈現最好的演出！

Yuki則透露常常被身邊的朋友詢問：「你們不冷嗎？」被問的同時，其實心裡都正在北極圈徘迴呢！他也分享除了暖暖包、極厚平口小可愛、原地跑步等等方式，CP值最高的方法就是表演前來杯暖呼呼的熱統一陽光豆漿，不但暖胃、暖手更暖身體，除了統一陽光豆漿外，Yuki認為糙米漿也十分適合加熱，花生香味濃厚，喝一口幸福感加倍！而身為啦啦隊員，定期運動健身是必須的，另位團員Yuri就表示從開始健身之後，就習慣在運動後30分鐘內補充高纖豆漿，用營養來收操增進運動效果，冬天也會直接加熱飲用，尤其有時凌晨出門拍攝，到超商隨手帶上一瓶微波就能暖洋洋一整天！

Yuki(左)、Yuri(右)

看完4位團員分享的自暖訣竅，是不是覺得他們被稱為球員冬天的暖暖包超級貼切的呢？你也想成為誰的暖暖包嗎？快到超商買瓶高纖豆漿微波加熱吧！(本文與統一陽光合作)

(中時電子報)