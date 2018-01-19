獨家／董事長陳郁秀惹議 公視總經理：「藝術家總是寂寞的」

2018年01月19日 00:04 中時 洪秀瑛

繼華視總經理郭建宏遭董事會拔官之後，公視18日也爆出人事地震。公視今召開每月例行的董事會，副總經理陳厚裕未通過考評，董事會做出不適任決議。有董事透露，原先有討論是否「留校察看」，但總經理曹文傑態度堅定，表達若陳厚裕不走，她就請辭，最後董事們未投票，採共識決通過。

曹文傑回應說，陳厚裕在公視服務2年多，肯定他這段期間努力、認真和辛勞，但現階段「公視需要往前走，在我們往前時，有不同考量和整理」。她並澄清與陳厚裕沒有不合，純粹就事論事，「總是事情做好比較重要，不會有人的問題」，她將在下個月董事會提出副總人選，再經由董事會同意、任命。

曹文傑表示，公視董事長陳郁秀很尊重她的意見，從頭到尾「充分授權，充分尊重」公司運作，一路以來陳郁秀都十分照顧、支持她，不論個人情感上或工作上，教導她非常多，她一直把她當姊姊看待，外界對陳郁秀有很多誤解，「我自己也是創作者，董事長是藝術家，溝通上沒困難，我真的認為她的眼界、視野、高度是別人比不上，但外界好像不理解，藝術家總是寂寞的。」

她進一步表示，陳郁秀作為一個組織的董事長，「她只要有高度視野，告訴底下的人該往哪方向去，鼓勵並授權，這就是一個在上位者要做的事，董事長在這方面做得非常好」。

(中時)