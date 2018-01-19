知名糕餅業者祭出早鳥價 搶食春節送禮商機

2018年01月19日 01:20 工商 曾麗芳

法布甜即日起至2／10前預購，可享「買10送1」，再送紅包袋與300元母親節蛋糕折價券。（圖／曾麗芳）

農曆春節將至，為搶食企業尾牙伴手禮與年節送禮商機，包括高雄百年老店舊振南、台中法布甜等知名糕餅業者，今年不僅禮盒包裝設計特別講究，且祭出早鳥優惠方案搶客。其中，舊振南榮獲iF包裝設計獎的「春喜禮盒」，以及響應公益的頂級「禮饗好年禮籃」等，即日起至1／28日前預購可享滿額優惠。

此外，法布甜今年推出10餘種伴手禮，從平價299元的牛軋糖、到1,280元豪華版的點心禮盒；另還提供野餐提籃，讓消費者自由搭配。即日起至2／10前預購，可享「買10送1」早鳥價，再送紅包袋與300元母親節蛋糕折價券。

法布甜經理張淑卿表示，為搶攻春節送禮市場，法布甜今年提供多樣化選擇，除了法式鳳梨酥、橘子蛋糕及牛軋糖、堅果塔的各種中價位組合外，今年特別開發櫻花造型梅子口味鳳梨酥，6入售價350元、牛軋糖20入299元；至於春節限定、走貴氣路線的「雙星璀璨」，集結法布甜招牌甜點與橘子紅茶。

舊振南表示，2018春節禮盒中，最受歡迎的就是從5,000多件參賽作品中脫穎而出、獲得2017年iF設計獎包裝設計的「春喜禮盒」，內容物有5款舊振南手作中式應景年節零嘴，包括棗泥核桃糕、杏仁牛軋糖、生仁、棗枝及鳳梨酥，包裝設計透過獨立可拿起的甜品小盒子，方便團聚時的分享食用，搶攻企業送禮，或走春拜年的伴手禮商機。

另外，舊振南年年熱賣商品之一的福氣丸老類甜品組，使用肉質滑順的九頭芋，加上糯米蒸煮打漿蒸熟後製成粿乾，油炸後使其膨脹再裹上精製麥芽糖衣，並沾上芝麻粒、杏仁片 、米香、花生角、椰子粒等，口感外酥脆內膨鬆，圓滾滾的造型，更代表家庭的團圓與和諧，是許多家庭過年必買的甜點。

此外，舊振南特別推出一款限量春節頂級禮籃 -禮饗好年禮籃，將春節必備的各式甜品裝在可回收的特製環保提籃中，每售出一組禮籃，舊振南就捐出販售所得盈餘予財團法人伊甸社會福利基金會「愛幸福‧慢飛天使圓夢計畫」，提供遲緩兒早期療育的服務，將幸福團圓的節慶溫暖傳遞到每個需要幫助孩童的心中。

(工商)