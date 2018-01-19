獨家／ 金鐘男配湯志偉賣蛋糕 竟被錯喊「曾志偉」

2018年01月19日 00:14 中時 洪秀瑛

親切招呼民眾。（洪秀瑛攝）

遇到熱情民眾。（洪秀瑛攝）

夫妻倆齊心協力。（洪秀瑛攝）

兩人活力十足。（洪秀瑛攝）

56歲的湯志偉去年在士林區創業賣「嘟蕾咪」古早味蛋糕，展開「夜市人生」，他18日和老婆Juby在台北世貿一館年貨大街展設攤叫賣，夫妻倆放下身段鞠躬哈腰，大小事親力親為。Juby感恩說，大環境不景氣加上觀光客減少，店內生意能穩定成長十分幸運，「這1年來我們賺到的是人的資產和朋友財，這是以前在演藝圈體會不到的」。

湯志偉坦言曾被民眾錯喊「你是那個曾志偉…」，遇到這窘況也只能笑一笑帶過，之前會有放不下身段的想法，其實都是自己沒做好心理善建設，「以前服務電視觀眾，現在做更實質服務，要人家掏出錢真的很不容易」。他說現在除了有公司行號預訂，殯葬業的「答紙禮」生意也做，他為此看不少經營生意相關書籍，鼎泰豐董事長楊紀華就是他的學習對象。

他前陣子剛拍完電視劇《我的台北前妻》，楊謹華飾演他的女兒，若在大陸拍戲，他會用手機監視器遙控店裡生意。他與前妻生的兒子「湯寶」26日將考大學學測，因前妻學醫，兒子聽從媽媽建議準備考護理系；Juby和已故老公馬兆駿生的3個小孩毛妹、小阿弟、寶妹都有音樂天份，Juby說：「滿感謝這3個小孩自己找飯吃，我們雖然極力勸退，但小孩有這基因和興趣，擋也擋不了。」

(中時)