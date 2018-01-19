消防菩薩情 新北表揚180位楷模

2018年01月19日 01:16 中時 葉書宏

新北市政府消防局107年消防暨義消楷模表揚大會， 18日下午6時30分在板橋舉行。（葉書宏翻攝）

新北市政府消防局107年消防暨義消楷模表揚大會， 18日下午6時30分在板橋舉行。（葉書宏翻攝）

新北市政府消防局107年消防暨義消楷模表揚大會， 18日下午6時30分在板橋舉行，表揚106年在消防崗位上服務優良、著有績效的180位消防、義消、防宣及救護楷模，並由市長朱立倫親自為楷模一一頒獎表揚。

獲表揚人員中，災害搶救科技正蕭柏桓，他投入消防大家庭，迄今逾16寒暑，不只是在第一線救災救護功績卓越，目前負責規劃建置電子化火場安全管理機制，保障救災同仁安全。

蕭柏桓表示，印象最深的救災事件，是在106年7月7日板橋區板新路5層樓公寓頂樓加蓋出租套房發生火警，現場冒濃煙密布，一名27歲黃姓女子躲在套房後方遮陽棚上，屋內黑煙不斷從窗戶冒出，情況危險，隨即安排消防人員出動雲梯車撲救，另一組消防人員從隔壁公寓頂樓架梯，將黃女救出，獲得廣大民眾的讚賞。

義消楷模方面，樹林義消分隊副小隊長徐木塗，加入義消逾17年，秉持「一日義消，終生義消」，救人一命能為子孫增添一份福報的信念，對於消防救災、救難工作不遺餘力的付出，並以「義消」為終身志業，至今參與無數火警滅火的搶救，堪稱無役不與，足已表率，值得效尤。本次表揚晚會，由新北樂團救護義消以薩克斯風演奏揭開序幕，並邀請防宣義消手語演出，更邀請身障表演者演唱多首膾炙人口歌曲，唱出新北鳳凰英雄彼此是家人及對第一線救災救護工作永不放棄的熱情、愛與初衷，堅守新北市民安全的偉大使命。

新北市市長朱立倫表示，擔任消防、義消人員是個神聖且具危險性的工作，當發生災難時救災人員就是災民生存的希望，他代表市民向每位從事消防工作的人員表達感謝之意，承諾市府團隊必作為第一線救災人員的後勤部隊，勉勵新的一年大家莫忘初終，維護民眾生命財產安全。

(中時)