台北大直最新國際精品潮飯店 英迪格酒店今上樑

2018年01月19日 08:05 工商 姚舜

美福國際投資的台北美福大飯店也位在大直。(圖／姚舜攝)

台北大直英迪格酒店除與RAW餐廳為鄰，隔著停王場對面就是台北萬豪酒店。(圖／姚舜攝)

台北大直美麗華商圈又有新的國際級精品飯店即將開幕！歷時3年興建工程，永紅集團所屬維春公司在台北大直所斥資興建的商場旅館大樓，將於今（19)日上午舉行上梁儀式，由永紅集團董事長楊秀光親自主持點梁及起梁儀式。大樓預計今年第3季正式完工，其中商場部份可望在今年底啟用，飯店則預計在明年正式開幕。永紅集團並與英國洲際酒店集團(IHG)攜手合作，掛上「台北大直英迪格酒店(Hotel Indigo Taipei North) 」品牌營運。

大直是台北旅飯館飯店的一級戰區，當地包括一般旅館、汽車旅館與國際觀光飯店在內已超過15家，而台北大直英迪格酒店則是繼維多麗亞酒店、台北萬豪酒店與台北美福大飯店之後，大直最新的國際級精品酒店。同時飯店周 邉更有RAW餐廳、茹絲葵牛排、祥雲龍吟、Osteria by Angie、教父牛排、wok臥風閣、明水三井等高檔餐廳，在群聚效應帶動推升下，大直已儼然具有「台北都心第二個信義區」的芻形。

大直英迪格也是繼高雄英迪格之後是全台第二家英迪格酒店，也是繼台北君悅酒店、香格里拉台北遠東國際大飯店、台北W飯店、台北文華東方酒店，以及中山雅樂軒酒店之後，台北市內第6家全權委由國際連鎖酒店集團經營管理的國際酒店。

永紅集團結合商場及旅館的複合性大樓，位於美麗華百貨旁的商業精華區，占地近1,700坪，建物樓地板面積近1萬坪，含土地加上興造，總投資金額超過80億元，由知名建築師姚仁喜親自操刀設計，達欣工程負責興建，1至3樓規劃為美食市集商場，4至10樓規劃為五星級精品飯店。為詮釋英迪格酒店之品牌精神，姚仁喜將大直「鄰里文化」故事融入成為建築元素，所設計之漸變圓弧造型與英迪格酒店的海螺標識相互呼應，非常特殊搶眼，勢將成為未來台北大直最吸睛的地標建築。

台北大直英迪格酒店是繼台中公園智選假日飯店(Holiday Inn Express Taichung Park)後，維春公司與洲際酒店集團(IHG)合作的第二家國際品牌飯店，有近150間高級客房，主要鎖定具有品味、時尚與設計感，並注重住房體驗之中高階消費族群，飯店4樓設有特色酒吧，空間自室內延伸至戶外露臺，提供旅人品酒與商務聚會的party空間，並志在成為台北最潮、最具話題性的露天酒吧。

台北大直英迪格酒店開幕營運後年均房價目標為7000元至8000元，此一價位區間與台北信義區飯店無分軒輊。

至於1至3樓的商場，未來將引進具有本地特色及高檔的餐飲品牌進駐，並導入歐美生活市場美食結合零售的新概念，強調「體驗、休閒、互動」，吸引國內外商務觀光旅客及消費客群前來體驗嘗鮮。而由建築造型圍塑而成的半圓形戶外廣場，除可提供幽靜舒適的戶外用餐空間，未來於周末假日亦將規畫為有機市集，定期舉辦在地小農、特色餐車、創意商品及新品發表活動。

(工商)