1月19日三報頭條要聞

三大報頭條

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

月薪3萬以下 明年起免繳稅

立院朝野黨團昨聯手在農曆年前送出政策紅包，三讀通過《所得稅法》修正案，將綜所稅標準扣除額提高到12萬，薪資特別扣除額提高至20萬，加上原有的8.8萬免稅額，等於月收入3萬以下的上班族，明年5月報稅時不用繳稅。

兩岸春節176班機卡關 影響5萬人

大陸本月4日啟用M503北向與3條W航路，交通部民航局決定反制，大陸東方航空、廈門航空因「不聽話」飛航新航路，今年申請的176班兩岸春節加班機遭民航局擱置，至今未通過核准，恐影響5萬旅客，也讓兩岸關係越趨尷尬。

陳師孟再批司法官「不學無術」

監察院昨舉行新任監委就職前談話會，外界焦點放在陳師孟身上。前藍委孫大千呼籲國民黨主席吳敦義應出面，不惜發起群眾運動，包圍監察院，至陳師孟辭職為止，陳師孟昨回嗆「那他們有得等了」；陳並再批法官和檢察官「不學無術」。

◎工商時報

稅改三讀 個人、股利大減稅

受薪階級減稅大利多來了！攸關稅改的《所得稅法》修正案，昨（18）日朝野政黨聯手拍板完成三讀，大幅提高四項個人綜所稅扣除額，其中標準扣除額、薪資扣除額較政院版各加碼1～2萬元，標扣調升至12萬、薪扣調至20萬元，且新增幼兒學前扣除額由2.5萬元調高為12萬元，總計542萬申報戶受惠，平均每戶減稅1～1.5萬元。

蘋果三劍客助攻 資金大浪來襲 台股創高

台股才過「萬一」天險，昨（18）日挾美股大漲氣勢，頭也不回繼續向上噴發，收盤11,071點、上漲0.61％，指數續創近28年新高。以蘋果三劍客台積電、大立光及鴻海為大功臣，貢獻指數近60.82點，對大盤貢獻度逾91％，而成交金額共吸金206億餘元，占大盤成交比重13.8％。

陸經濟成長加速了 7年首見

中國大陸昨（18）日公布2017年經濟數據，在消費帶動下，去年經濟成長6.9％，高於市場預期，也是自2011年GDP（國內生產毛額）增速放緩後首度回升。專家預測，今年大陸經濟成長將放緩至6.7％，但經濟體質可望進一步改善。

◎旺報

反制M503 民航局卡春節加班機

大陸國台辦17日才回應啟動M503航線有飛航安全上的必要性，18日就傳出陸籍包括東方航空、廈門航空等業者共申請的176班春節加班機，未被我民航局核准。交通部民航局也證實此事。東方航空等業者並未對此提出回應。旅遊業則認為，影響最大的將是打亂陸客來台旅遊行程。

駐英日代表投書外媒 籲兩岸重啟對話

面對M503航線爭議，我方駐英代表林永樂、駐日代表謝長廷，均投書至當地媒體表達我方政府立場。林永樂投書英國《泰晤士報》強調，大陸「利用政治影響力壓迫台灣」，呼籲國際社會應對北京未與台北協商，片面啟動新航線所帶來的嚴重後果有所警覺；《日本產經新聞》刊登謝長廷投書，希望日本各界支持兩岸在無條件前提下，重啟對話。

台商籲莫因意識形態 忽略人民福祉

針對民航局因M503航線事件，不通過東方航空、廈門航空申請的176班2018年兩岸春節加班機審核，進而影響5萬旅客一事。上海台協會長李政宏18日受訪時呼籲有關單位，莫要因意識形態的對立，影響人民福祉。

(中時電子報)

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