6人份飯店年菜套組成主流 小家庭入手選擇多

2018年01月19日 08:04 工商 姚舜

台北喜來登大飯店〈請客樓〉，今年針對小家庭推出4人份的川揚料理年菜套組。（圖／台北喜來登大飯店）

台北晶華酒店有各式口味4至6人年菜套組可以選擇，包括〈美國爐烤戰斧牛排〉在內一律都是6888元。（圖／台北晶華酒店）

大直維多麗亞酒店針對小家庭設計的年菜套組，菜式有：豆苗雙冬、剁椒魚頭、南乳吊燒雞、極品鮑魚佛跳牆、紅燒花菇獅子頭（如圖）與椰汁紅豆年糕。（圖／維多麗亞酒店）

台北花園大酒店推出的6人份「花開富貴團圓宴」外帶年菜套餐，由中西廚師聯手共同烹調，有8道菜式。（圖／台北花園大酒店）

台北威斯汀六福皇宮祇園日本料理推出的『日式和牛年菜鍋』，適合4至6人享用，涮料主角是A5級日本宮崎和牛。（圖／六福旅遊集團提供）

台北亞都麗緻大飯店天香開運外帶年菜，內有紅煨獅子頭、蹄筋燒烏參等10道菜式。（圖／亞都麗緻大飯店)

台北西華飯店高檔限量年菜組合中的〈紅蟳臘味糯米飯〉亦可單點購買，6人份1580元。（圖／台北西華飯店）

農曆除夕在家過年圍爐採購觀光飯店外賣的年菜套組，今年不必「再買一整桌」啦！鑑於小家庭比例逐年提高，更為方便讓更多家庭採購入手，愈來愈多的觀光飯店將外賣年菜套組的份量由過去8至10人改為適合6人享用的份量，且不少飯店今年並增加單品外賣年菜的品項，以迎合不少家庭喜歡「東拼西湊」的採購喜好。

綜觀台北都會觀光飯店年菜外賣市場，包括香格里拉台北遠東國際大飯店、台北晶華酒店、西華飯店、君品酒店、亞都麗緻大飯店、威斯汀六福皇宮、花園大酒店、圓山大飯店與大直維多麗亞酒店等，外賣的年菜套組都是6人份，而台北喜來登大飯店館內〈請客樓〉川揚料理餐廳更推出了4人份的年菜套組，家裡人口較少的小家庭選擇很多，不必再擔心買了觀光飯店外賣的整組桌菜卻吃不完浪費了。

觀光飯店過去外賣年菜套組為衝高業績多是從「桌菜」角度思考設計，菜式份量多是10人份，消費者買回家圍爐感覺像在「吃辦桌」或「辦酒席」，業者「彼此參考借鏡」，多年下來、已成市場「慣例」。景氣好時，消費者買來倒也不會手軟，即便人少吃不完，也當年終酬償、好好吃一頓犒賞自己與家人，沒啥好計較。

不過，今年不少飯店業者觀察到，雖然景氣漸有回暖趨勢，但復甦腳步仍慢，大環境景氣其實尚未明顯好轉，加上連鎖餐廳、百貨超市與便利超商等「所有行業都來賣年菜啦」，市 場商機已被分食稀釋。為此，觀光飯店外賣年菜套組不再整桌整桌的待價而沽，轉而針對小家庭4至6人的份量攻堅，好讓市場主流的小家庭更容易入手。

觀光飯店針對4至6人設計外賣年菜套組，價格自然比過去8至10人低，所以今年市場上「萬元有找」的飯店年菜套組選擇較往年更多。不過，台北君品酒店、亞都麗緻大飯店、香格里拉台北遠東國際大飯店，以及台北西華大飯店的6人份年菜套組要人買仍然破萬，價差主要原因一是套組的菜品道數，另一則是菜式所用食材等級。

台北西華飯店限量推出的6人份年菜套組要價17888元，比市場上有些10人份套組還要貴，但其菜式內容則包括有：〈開運大拼盤〉、〈頂級花膠鮑魚佛跳牆〉(含甕)、〈高湯焗龍蝦〉、〈蔥燒海參煲〉、〈噶瑪蘭酒糟東坡肉〉、〈糖醋石斑魚〉、〈紅蟳臘味糯米飯〉與甜點〈花開顯富貴〉等共8道菜，因食材用料高檔，訴求客源對象顯然「不是一般小家庭」。

台北遠東飯店粵菜與滬菜餐廳外賣6人份年菜套組都要價12888元，也是標榜所用食材皆高檔，如〈香宮〉粵菜餐廳所出的外賣年菜就有〈賽螃蟹金絲松露蝦球〉、〈蠔皇六頭湯鮑〉等，單看菜名大抵就知其「級數」。而〈錦繡田園南瓜盅〉更是以南瓜容器盛裝清炒的甜椒、蘆筍、鮮百合、荸薺等食蔬，賣食材也賣功夫。

觀光飯店不賣6人份年菜套組的口味選擇也比過往多，除了粵式、滬式與台式外，也有川揚料理與杭州口味年菜，台北花園大酒店與維多麗亞酒店則整合館內中西餐廳資源，推出「跨菜系年菜套組」，頗有新意，花園酒店年菜套組6人份、8道菜，一套8888元，維多麗亞酒店則為8000元。而台北晶華酒店與威斯汀六福皇宮則更有可供6人共享的日式鍋物，讓小家庭可以圍爐，吃膩了〈佛跳牆〉可以考慮。

(工商)