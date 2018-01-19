MLB》放棄補重炮？紅襪總管：我們已是好球隊

紅襪遲遲簽不下馬丁尼茲(圖)等強打。(美聯社)

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中時電子報

紅襪雖休季期間渴望補進強打者，鎖定傑迪馬丁尼茲(J.D.Martinez)等人，但至今開價都得不到回應，他們似乎考慮暫時放下了，美媒報導，紅襪總管鄧伯斯基(Dave Dombrowski)透露他已做好紅襪春訓時，沒有新強打加盟的準備，「我想我們已經是支好球隊。」

紅襪去年戰績雖是美聯東區第一，全壘打火力卻在聯盟倒數，總計他們整隊打出168轟，是全聯盟第4差，因此紅襪休季期間，便一直有補進炮手的打算。然而，無論馬丁尼茲抑或其他強打，沒有高額價碼根本簽不下，紅襪努力至今，已經做好春訓前不會如願簽到強打者的準備。

紅襪昨傳出跟馬丁尼茲報價5年1億美金，不過合約數字遭波拉斯(Scott Boras)否認；雖不清楚波拉斯所說的錯誤，是指太高或太低，但顯然是跟馬丁尼茲預設2億身價有落差，因此他們沒答應。鄧伯斯基如今態度一轉，表示他們會持續努力，「無論有無，我想我們已是支好球隊。」

紅襪新總教練寇拉(Alex Cora)也表示，他現下的希望是去年因傷所困的球員，今年能健康出發，「這是支93勝的球隊，所有人都看到那數字，長打力是比較弱，不過我對現在的陣容有信心。」至於紅襪到底會不會繼續補強，鄧伯斯基語帶保留的説，「這個冬天還沒結束。」

(中時電子報)

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