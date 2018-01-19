NBA》全明星賽先發出爐 東區隊長詹皇 西區隊長柯瑞

2018年01月19日 08:28 中時電子報 黃及人

聯盟19日公布2月18日舉行的洛杉磯全明星賽先發名單，騎士「小皇帝」詹姆斯拿下東區與聯盟最多票數，成為東區明星隊長，西區隊長是勇士後衛柯瑞，兩名隊長將從剩餘先發及替補球員當中挑選自己球隊成員，詹皇將會先挑！

根據球迷票選(50％)、球員與媒體投票(各25％)的結果，今年東區明星隊先發名單為詹姆斯、阿提托康波、恩比德、厄文與迪羅薩；西區明星隊先發名單則是柯瑞、哈登、杜蘭特、考辛斯與安東尼戴維斯，替補球員則由教練挑選。

在球迷投票方面，拿下東區與聯盟最多票數的是詹姆斯的263萬8294票，排在東區前場第2的是阿提托康波的253萬0211票、前場第3是恩比德128萬5587票，東區後場前2是厄文217萬0833票、迪羅薩99萬8999票。

西區拿下最多球迷選票的是柯瑞的237萬9494票，西區後場第2是吉諾比利180萬8860票，西區前場前3名分別是杜蘭特223萬8406票、卓雷蒙格林113萬5478票與安東尼戴維斯的108萬8230票。

在媒體票選當中拿下最多選票的是東區的詹姆斯與阿提托康波99票，西區最多的是杜蘭特的98票；另在球員投票拿下最多選票的是東區的阿提托康波226票，西區以杜蘭特204票最高。

(中時電子報)