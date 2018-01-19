MLB》沙胖：洋基樂於當個被厭惡的球隊

洋基變回惹人厭的「邪惡帝國」，不過沙胖樂見其成。(美聯社)

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中時電子報

洋基去年靠著新生代球星賈吉(Aaron Judge)等人，一舉打進美聯冠軍賽，讓外界對他們厭惡感降低，然而他們休季期間補進史坦頓(Giancarlo Stanton)後，那支討人厭的球隊又回來了，不過「沙胖」沙巴西亞(C.C.Sabathia)不排斥，甚至樂在其中，「這就是我們。」

洋基歷經短暫重建，去年靠著年輕球員拚到美聯冠軍賽，甚至一度有機會扳倒太空人進到世界大賽，前景一片看好。不少人認為，這支新生代洋基沒那麼討人厭了，但洋基從馬林魚交易來史坦頓的舉動，卻又再度變回那支大家熟悉且厭惡的「邪惡帝國」洋基。

洋基再度成為讓人討厭的球隊，但沙胖認為，這才是真正的洋基，「去年我們打出很棒的賽季，成為不少人喜歡的球隊，史坦頓加入又讓我們變成那支被討厭的球隊，不過這就是我們，我們想要到球場上、擺上最好的陣容，每場比賽都能擊敗對手。」

說到洋基找來史坦頓的動作，沙胖給出相當簡單的答案，為的就是世界大賽。洋基陣容跟去年相比，多了史坦頓、少了海德利(Chase Headley)跟卡斯楚(Starlin Castro)等球員，但陣容幾乎沒變，他們是多花了點錢補強而被討厭，不過也確實成為能進到世界大賽的熱門勁旅之一。

(中時電子報)

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