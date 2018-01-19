過年長輩追問心太煩 故宮小編貼「應對攻略」被讚爆

2018年01月19日 08:52 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

為免尷尬，故宮小編在應對攻略教大家見招拆招。（擷取自故宮精品臉書）

春節腳步近了，返鄉過年或到親戚家拜年，都是少不了的應景節目。到時肯定碰到不少三姑六婆，問東問西的。故宮小編早早想到，年前貼文長輩應對攻略，給大家提供錦囊妙計，屆時好堵住各方飛來的問候。由於貼文圖文並茂，笑果十足，甫上線就備受到好評，網友讚言小編實在太有才了。

故宮小編在貼文中表示，為讓看官提前準備安心過好年，在此祭出【過年長輩問題應對攻略！】當親戚開口問候一輪你的人生，你讀哪裡啊？薪水領多少啊？談戀愛了沒？要結婚了沒啊？要生小孩沒啊？……面對這些提問，不用再閃躲，小編教你直接放大絕就是！

故宮小編認為，「除夕問課業就是造口業、初一問薪水擺明惹人厭、初二問感情只會傷感情」，為免尷尬，他教大家見招拆招。攻略裡寫到，若被問「薪水領多少？年終幾個月？」，就直接拿出「封條紙膠帶」（看要貼在你的嘴上或長輩嘴上），讓長輩閉嘴；若有人雞婆多問「談戀愛了沒？」，就拿出龍鳳紋隨身鏡照照，告訴對方「我只愛我自己」；若被追問「要買房子沒？」，朕之護照系列大可派上用場，自述世界地球村，放諸四海都是我的家；萬一有人打聽你「過年包多少紅包給爸媽？」，小編索性推薦售價2,800元的「仿故宮翠玉白菜」當紅包。

面對不同問題，小編神回功力強大，貼文目前已累積上千按讚，有人留言「小編實在太有才」「大家看了都笑呵呵」、「封條真的很好用喔！」，不過也有網友說「如果這樣回覆親戚，應該會被爸媽臭罵一頓」。

(中時電子報)