中國哪個城市空氣最好？竟在一座島上！

圖為海南島的沙灘。（shutterstock提供）

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中時電子報

大陸當局在昨（18日）公布2017年的主要城市空氣質量排行，令人意想不到的是，排第一者竟是海南島最大的城市海口，這也不負其旅遊城市之定位！

中國大陸環境保護發布了去年京津冀、長三角、珠三角區域及直轄市、省會城市、計劃單列市空氣質量狀況，並對實施空氣質量新標準的74個城市做排行。

以2017年的12個月為基準衡量，空氣質量相對較差的後10位城市（從第74名到第65名）依次是，石家莊、邯鄲、邢台、保定、唐山、太原、西安、衡水、鄭州和濟南市；空氣質量相對較好的前10位（從第1名到第10名）城市依次是，海口、拉薩、舟山、廈門、福州、惠州、深圳、麗水、貴陽和珠海市。

京津冀區域13個城市去年平均優良天數比例為56.0%，同比下降0.8個百分點。 PM2.5濃度為64微克/立方米，同比下降9.9%；PM10濃度為113微克/立方米，同比下降4.2%。

長三角區域25個城市去年平均優良天數比例為74.8%，同比下降1.3個百分點。 PM2.5濃度為44微克/立方米，同比下降4.3%；PM10濃度為71微克/立方米，同比下降5.3%。

珠三角區域9個城市去年平均優良天數比例為84.5%，同比下降5.0個百分點。 PM2.5、PM10濃度分別為34微克/立方米、53微克/立方米，均達到國家二級年均濃度標準。

(中時電子報)

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