戴資穎姊姊今講評 正妹主播期待搭檔

愛爾達正妹主播秦于婷（左圖／李弘斌攝）很期待在「戴姊」戴靖潔（右圖／取自小戴臉書）的轉播處女秀合作。

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中時電子報
／台北報導

「世界球后」戴資穎今天將在下午4時半左右，於馬來西亞大師賽8強對決中國大陸新星陳雨菲。特別的是，「戴姊」戴靖潔今天也將在MOD愛爾達體育台獻出螢幕講評處女秀，讓正妹主播秦于婷非常期待跟她搭檔轉播。

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「當初是透過戴爸牽線，也知道戴姊有在打球跟教球，」秦于婷說：「尤其轉到女單的比賽，或許是小戴之前有對過的對手，也可以聽聽看小戴有沒有跟戴姊分析過那些獨門絕招，或讓戴姊用他的特殊角度，跟觀眾談一談世界球后的小故事 ，也很不錯喔！」

秦于婷表示，前陣子透過電話訪問，覺得戴靖潔的口條相當清晰，今天也特別請她提早到攝影棚，感受一下轉播氣氛。大馬大師賽今天共8場轉播，愛爾達除了安排戴姊轉播小戴的8強賽，也會請她負責後4場的講評。

「第一次和戴姊合作，走這個模式，讓她生涯第一次上轉播台，就有蠻獨挑大樑的工作量。」秦于婷笑著說，感覺戴姊會是很融入比賽的類型，「搞不好真的會聽到她在比賽中緊張到不小心叫出來，哈，這一點我們嚴陣以待。」

秦于婷今天被排定轉播後4場，確定能與戴姊搭檔，結果賽程出爐，小戴被排在前半場，主播反倒不是秦于婷。不過秦于婷對小戴過關很有信心，相信周末還有機會，跟戴姊一起轉播小戴的賽事。

「今天小戴的比賽，就請觀眾先看我們『小鮮肉』主播劉云揚搭配戴姊囉。今年愛爾達買下世羽聯超級系列賽的轉播權，也期待未來戴姊能適應轉播工作，加入我們的轉播輪值！」秦于婷說。

(中時電子報)

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