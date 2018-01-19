NBA》不想成三萬分先生？詹姆斯：小孩明天要上學

2018年01月19日 09:02 中時電子報 黃及人

19日與魔術賽前只差41分，就可成為NBA史上第7位「30000分先生」的騎士「小皇帝」詹姆斯，卻不想在今天達成這項生涯里程碑，「因為我的孩子明天要上學，希望我可以等到下場比賽，周末他們可來現場觀戰，這樣很棒！」

「我當然看過這份名單，以及多少人征戰過NBA，達成這項紀錄的人寥寥無幾，能入選這份名單當然特別，」詹姆斯說，「但我從來不是為了創造紀錄打球，我正在加入一份菁英名單，當我加入3萬分俱樂部，或許他們會想我怎麼做到的。」

NBA史上能夠拿下30000分的偉大球星包含張伯倫、「天勾」賈霸、「飛人」喬丹、「郵差」卡爾馬龍、布萊恩與諾維茲基，最近1個達標的是去年3月8日完成的諾維茲基，他與布萊恩都在單一球隊完成這項壯舉，可說相當難得。

提到自己拿到30000分之後，昔日高中教練作何感想？詹姆斯說：「丹布洛教練會說他早就知道的，他是最早告訴我會成為NBA球員的人，祖魯與小沃克兩名教練或許也會說同樣的話，他們傳授給我最棒的知識，希望我能讓他們自豪。」

至於詹姆斯會怎樣拿到30000分？在他騎士隊友當中最具創意的，還是好友韋德的預測，「肯定是扣籃，洛夫預測那球來自我的助攻嗎？哈哈，應該不對，應該是洛夫搶到籃板，長傳前場讓詹姆斯快攻，他們打過太多這種配合了。」

(中時電子報)