台中套房大樓起火 行動不便老夫婦活活燒死

2018年01月19日 09:24 中時 黃眉青 、中國時報 陳淑芬 、中國時報

中市套房大樓起火，消防人員清理火場發現1對行動不便老夫妻喪生火場。（陳淑芬翻攝）

中市套房大樓起火，台中市消防局出車搶救協助住戶脫困。（陳淑芬翻攝）

台中19日清晨驚傳火警，火舌從公寓7樓竄出，消防隊獲報動員16輛消防車救援，火勢雖在6分鐘內撲滅，但1對8旬老夫婦，行動不便，無法逃生被活活燒死，皆已成焦屍無法辨識，另有一名女子嗆傷送醫。起火原因有待進一步調查。

台中市東區東南街1棟套房大樓19日近7時起火，台中市消防局獲報出動搶救，抵現場時發現頂樓7樓起火，濃煙竄出，緊急出動雲梯車協助2名在陽台待救民眾脫困，並引導1名婦人下樓。消防人員清理火場時發現，起火套房內85歲林姓老翁及83歲洪姓妻子已身亡，據了解，兩人均行動不便，疑因無法逃生而喪生。

台中市消防局19日上午6時50分接獲報案指稱，東區東南街1棟RC套房建築大樓起火，有民眾受困陽台急待救援。消防局第七大隊大隊長吳進宗及組長王若翰帶隊前往搶救，7樓有火煙竄出，7之10號住戶陽台有2人待救，立即佈署水線搶救，出動雲梯車協助29歲周姓男子及28歲黃姓女子脫困，所幸兩人無大礙，搶救人員並引導7之11號住戶52歲詹姓婦人下樓，詹婦輕微嗆傷送醫。

搶救人員清理火場時發現，起火的7之12號套房屋主85歲林姓老翁及83歲洪妻已喪生屋內。第七大隊大隊長吳進宗表示，套房內家具付之一炬，床邊旁倒臥1人、另1人在浴室內，均遭燒焦難辨，房內有電暖爐，但不知是否是電暖爐肇禍。

據鄰居指出，老夫妻兩人均行動不便，老翁曾中風，行緩慢；老婦則患有糖尿病，行動不便少下床走動，平日由公益團體固定送餐、並有社工協助清潔，兩人疑因無法逃生而喪生火場。起火原因正由警消調查中。

(中時)