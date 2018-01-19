《歌手》陰謀論是真的？ Jessie J連奪三冠被爆退賽

Jessie J在《歌手》連三集奪冠後，也被爆出退賽。(圖/達志影像)

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中時電子報

《歌手2018》大除了歌手汪峰、張韶涵、李聖傑、GAI等人參賽，英國唱作女歌手Jessie J也在名單之內，首集演唱英文歌《Domino》應戰，精湛歌唱技巧一舉奪冠，原先多數網友認定她會「被逼退賽」，如今消息證實第三集後就不在參賽。

維基百科列表透露端倪。(圖／維基百科)

《歌手2018》開播前，就屢傳出「陰謀論」，如今消息傳出Jessie J和Gai被爆退賽，Gai疑似大陸政府打壓嘻哈文化，從第3集後就被畫黑，目前傳出由李泉接手，對此他的團隊未多做表示，僅稱「成為一個真正歌手的道路都是坎坷，留下好音樂最要緊」，至於賽前被看好奪冠的Jessie J，據悉一路奪冠至第3集後就退賽，背後原因仍無人知曉，有一說表示擔憂最後沒奪冠，將會以「身體不好」為由退賽，不過官方仍未傳出任何消息，稍早她的音樂合夥人則PO出兩人合照，並寫道「開工囉！開心！」，似乎證實會繼續參賽，讓粉絲鬆了一口氣。

音樂夥伴吉杰微博PO合照粉碎退賽傳言。(圖/吉杰微博)

雖然Jessie J被認定是奪冠黑馬，但網友分析《歌手》5屆冠軍依序是羽泉、韓磊、韓紅、李玟和林憶蓮，除了李玟在香港出生，其他清一色都是大陸人，若按照過往數據，本屆最有冠軍相的就屬汪峰莫屬了。

(中時電子報)

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