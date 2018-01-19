繼喬治夏綠蒂後 英女王外曾孫女米雅亦成網紅

英女王伊莉莎白二世（圖中央）90大壽之際，與曾孫們合影，包含夏綠蒂公主（中央抱著）、喬治王子（女王右側）和米雅（女王左側提包）。（圖/英國王室官網）

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中時電子報

據英國太陽報（The Sun）報導，英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Catherine, Duchess of Cambridge）的兩名子女：喬治（Prince George）和夏綠蒂（Princess Charlotte），從出生至今一直是全球與媒體高度關注的嬌點。事實上，英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth）還有一名外曾孫女，近日因為母親再次懷孕，躍上多家英媒版面，也成為王室新晉小網紅。她就是安妮長公主（Princess Anne）外孫女、年僅4歲的米雅（Mia Grace Tindall），雖不像喬治夏綠蒂擁有勳爵頭銜，但小米雅也隨母親一同，擁有英國王位繼承權。

Princess Anne with Mia, Zara and Mike Tindall at polo match

擁有王位第17順位繼承權的米雅，2014年出生於皇家格洛斯特郡醫院。母親扎拉（Zara Tindall）是安妮長公主與前夫馬克·菲利普斯上尉（Mark Phillips）的女兒、父親則是英國知名橄欖球前國手麥可·詹姆斯·廷德爾（Mike Tindall）。扎拉是一名專業的馬術選手，卻因多次受傷和事故，讓她始終未能如願在奧運會奪牌。擁有馬術物理治療師資格的她，性格相對低調，長年關注脊椎損傷、馬術與兒童問題，曾獲選「全球最美麗的50位人物」之一。

安妮長公主的長女扎拉（圖左）與夫婿麥可·廷德爾（圖右）。（圖/美聯社）

當大眾的注意力都在凱特威廉即將誕生的第三名子女、以及哈利王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）的婚禮之際，麥可·廷德爾日前透過推特宣布，他與扎拉也將迎接第二名子女來臨，讓英國王室今年將迎來三喜臨門的喜訊。

(中時電子報)

文章來源：Who Is the Queen's Great-Granddaughter Mia Tindall?

文章來源：Zara and Mike Tindall seen for the first time since announcing they are expecting their second child

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