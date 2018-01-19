有夠恐怖！27歲女三餐叫外食 吃到血漿變「豬油」

左圖為正常血漿顏色，右圖為小萍如豬油般的血漿顏色。（翻攝自《錢江晚報》）

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中時電子報
/綜合報導

天天吃外食的朋友照過來，看到血漿變成一袋豬油，你會不會嚇死了？！一位27歲女子因為太愛吃炸雞便當、麻辣燙之類的高油脂食物，又少吃蔬果，導致她抽血檢查發現，原該淡黃透明的血漿，變成血奶色，像是凝固的豬油，實在有夠恐怖。醫師說，女子換了一次血漿，甘油三酯仍然超標近18倍。

《錢江晚報》報導，住在浙江溫州市的女子小萍三餐都叫外賣，她特別愛點水煮魚、麻辣燙、炸雞三道菜，平時不太愛運動的她，體型也有點胖。

上周小琳剛吃完中午外賣後，隨後喝了一瓶冰飲料，右上腹突然疼痛不已，沒多久她就開始噁心嘔吐。初始她沒在意，以為是普通腸胃炎，隔兩天才到醫院求診。

看診醫師要小萍先抽血準備化驗，但試管中明顯看到，有一層白花花的油浮在血液上層，血壓也超標許多。經診察，小萍很可能是高血脂症引起的急性胰腺炎。如果不馬上治療，一旦轉為重症胰腺炎就會十分危險。

做完第一次血漿置換後，小萍感覺呼吸順暢多了。當天上午晨血檢測發現，其甘油三酯竟高達30.01mmol/L，而正常標準為不高於1.7mmol/L，相當於超標了近18倍。

在24小時內，醫師再給小萍做了一次血漿置換，兩次置換後，她的病情趨於穩定，才轉入普通病房。

(中時電子報)

文章來源：一日三餐全靠外卖！最爱点这三个菜！温州27岁姑娘血浆成了「猪油色」

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