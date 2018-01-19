奇！企鵝命運大不同！生長在南非的牠們坎坷如「阿信」

2018年01月19日 09:33 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

在大多數人的印象中，企鵝多生長在寒冷的地方，如南極！然其實在偏熱的南非，也有企鵝喔！明天就是一年一度的國際「企鵝關注日」！來到台北市立動物園，許多遊客都記得一定要專程去看看高人氣的「國王企鵝」，但其實在動物園裡還照養著另一種更瀕危的「黑腳企鵝」，生活在南非的牠們外型較不突出，命運卻像「阿信」一樣非常坎坷，野外族群正面臨著嚴重的存續危機。

室內正中央的洞穴，向來都只有最強悍的「黑腳企鵝」可以入住。（台北市立動物園提供）

動物園利用照養族群進行域外保育及教育，希望能建立穩定的繁殖技術，並透過良好的遺傳管理，來維繫黑腳企鵝圈養族群的基因多樣性。在此也要呼籲社會大眾和動物園一起守護地球環境，讓黑腳企鵝能有機會返回原生棲息地，繼續壯大野外的族群。

動物園啟動人工輔助企鵝蛋孵化的計畫，待小企鵝即將破殼之際再送回給親鳥哺育。（台北市立動物園提供）

「黑腳企鵝」是唯一生活在非洲的企鵝，主要分布在納米比亞（Namibia）到南非共和國夸祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）的海邊，曾經是南非數量最多的海鳥。但這20年來，因為人類挖採鳥糞石、採收企鵝蛋食用、過度漁撈、觀光客行為及掠食者的引進（外來種）等因素，黑腳企鵝野外數量急速下降。

動物園裡的黑腳企鵝可以選擇待在全天候空調的室內，或是到戶外享受日光浴。（台北市立動物園提供）

加上時有所聞的「船隻漏油事件」，對近代搖搖欲墜的黑腳企鵝族群更是雪上加霜，因為漂浮在海上的油汙會讓企鵝的羽毛失去防水性而失溫、無法下海覓食餓死、或因為理毛時吞下油汙中毒等，就算能僥倖存活下來的個體，未來繁殖的成功率也會大幅降低，讓人不禁要感嘆，野生黑腳企鵝的命運實在是太坎坷了！

在台北市立動物園裡，黑腳企鵝擁有安全無虞的住所，可以選擇待在全天候空調（攝氏18至20度）的室內，或是到戶外享受日光浴，兩個活動場都有設置數個洞穴供牠們築巢繁殖，但多數的黑腳企鵝卻都只愛待在室內，因此室內的洞穴成為兵家必爭之地，尤其是正中央的位置，向來都只有最強悍的情侶可以入住，而這區的繁殖成功率也是最高的。

請大家一起守護地球環境，讓黑腳企鵝能有機會返回原生棲息地。（台北市立動物園提供）

黑腳企鵝遵循一夫一妻制，對配偶非常專一，除非另一半去世才會找新對象，或者乾脆就當起獨行俠。園方為了提高黑腳企鵝產蛋的孵化率，從2016年起開始進行人工輔助企鵝蛋孵化的計畫，待小企鵝即將破殼之際再送回給親鳥哺育。

另外為了避免人工照養的黑腳企鵝基因庫受到侷限，恐將面臨基因多樣性流失的問題，台北市立動物園已著手建立黑腳企鵝血統書，並申請加入「歐洲動物園暨水族館協會（EAZA）」的黑腳企鵝保育合作計畫（EEP），希望讓園內的黑腳企鵝基因庫可以注入新血。

同時與「南非海鳥基金會（SANCCOB）」保持交流，了解野外黑腳企鵝現況，長期目標為整合亞洲動物園及水族館界的資源，建立亞洲地區的永續照養族群，並一起關注黑腳企鵝原生棲息地的保育狀況，期望有一天能讓黑腳企鵝回到野外的家。

(中時電子報)