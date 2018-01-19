誰敢勸花媽愛將退選？劉世芳：輩分比邱義仁、吳乃仁高的人

2018年01月19日 09:41 中時 朱真楷

民進黨立委劉世芳日前宣布退選高雄市長後，傳出是因為被自己所屬的新潮流系逼退。對此，劉世芳今天出面還原整個退選過程，她說，利錦祥與段宜康，確實曾到過高雄與他見面，而在現場，有一名輩分比邱義仁、吳乃仁還高的人，向她分析若力拼到底會有何結果，因此，她就決定既然提得起，就要放得下。至於是否是被「逼退」？她說，「沒有那麼嚴重」。

隸屬民進黨新潮流系的立委劉世芳，在歷經逾一年備戰力拼黨內高雄市長初選後，因民調始終無法有效攀升，於日前宣布退選。有關退選原因，包括遭自家新潮流系逼退、陸資金主被斷掉等等，眾說紛紜，對此，劉世芳剛剛接受廣播專訪時逐一說明。

被問到是不是因為新潮流系內的民進黨選對會召集人林錫耀、綠委段宜康與新系大老利錦祥，為了保護高雄市長陳菊，所以出面逼退她？劉世芳說，「沒有那麼嚴重」，但她的一些朋友，包括利錦祥、段宜康確實有到高雄，告訴她一些觀察與發展，說如果繼續這樣(選)下去的話，會有什麼結果，「不過決定權是在我自己」。

劉世芳說，當天的會面，那些朋友說明了三種狀況。第一個是如果現在選擇力拼，而陳菊一直站在旁邊，結果會是什麼？第二是如果宣布退選，結果會是什麼？第三則是如果不宣布退選，結果又會是什麼？

劉世芳直言，自己認為既然不如人，就要面對現實。因為提得起就要放得下，選舉沒有百分之百一定能成功的。

至於這些分析，是否由段宜康、利錦祥當面說明？劉世芳直言，「我要坦白說，這些人的輩分敢不敢跟我說是一回事，我已經是姊字輩的了......」。她強調，說明情況的人現在已經不在政壇，也不是邱義仁與吳乃仁，而是年齡更大的人，「應該跟林義雄的年齡一樣，只是大家不熟悉」。

被問到陳菊是否也在現場？劉世芳表示陳菊當時並不在，而是當她做了退選決定後，「這些朋友們再次跟花媽講」。

劉世芳說，當她決定宣布退選前一晚，陳菊的想法其實跟她很相似，就是認為要不要繼續打到底，「她是一個相信愛拚才會贏的人」，但為保住民進黨的格局，所以最後都決定退選。

(中時)