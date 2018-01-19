離譜！通緝犯派出所內直播、撩妹 警員還亮槍給他看

林嫌在派出所內與女性友人視訊。（翻攝自黑色豪門企業）

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林嫌在派出所內與女性友人利用手機通訊。（翻攝自黑色豪門企業）

32歲林姓毒品通緝犯18日下午5時許，遭新北市中和警分局南勢派出所逮捕，林嫌多名友人趕到派出所內探視，林嫌腳上銬有腳鐐，竟與友人在派出所內休息室直播、講電話撩妹、抽菸，一旁惠姓等警員沒有制止，還公然亮槍給林嫌觀看，直播影片被上傳至臉書社團，立即吸引逾2萬人觀看。

警方調查，林嫌18日下午5時許，徒步行經新北市永和區得和路、安樂路口，中和警分局南勢派出所警員巡過，發現他神色慌張，上前盤查後發現他是毒品通緝犯，當場逮捕帶回偵訊。

林嫌偵訊後，不少友人趕抵派出所探視，由於林嫌遭逮後將直接入監服刑2年，警方好意讓一夥人在所內休息室內休息，林嫌腳上銬有腳鐐，豈料，林嫌友人們開始起鬨，拿出手機視訊直播，林嫌還透過手機向一名女性友人告白「在這茫茫人海中，我只想….」友人還嘲笑說，「進去前最後的泡妞時刻，臉皮超厚的，不泡夠不進去。」

林嫌直播、聊天過程中，一旁還有惠姓等3名警員，非旦沒有制止，還跟者林嫌友人等一起抽菸，林嫌告知惠員說「你的槍快掉了！」惠員反而將槍拿出給林嫌觀看，隨後又將槍收進槍套，當下，除林嫌外還有他的友人在場，倘若他們有不法企圖，後果將不堪設想。

中和警分局長葉爾煙表示，依據法務部的函釋，禁止在公務機關內直播、拍攝，惠員亮槍等行為，將會給予最嚴厲懲處。

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(中時)

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