蘇治芬要李進勇：不要亂放話傷人

2018年01月19日 09:56 中時 許素惠

(12:00更新 增雲縣府回應)立委蘇治芬和雲林縣縣長李進勇不和似乎愈演愈烈，坊間對蘇干政及為圖利廠商，才堅持要建雲林世貿中心等傳言毫無止歇，令蘇忍無可忍，她強調因涉及操守問題，她也不得不講話，上午正式向謠言宣戰，要李進勇不要再亂放話傷人。

對於蘇治芬的聲明，雲林縣政府新聞處長張凱傑表示，謠言止於智者，感謝蘇一同力闢謠言播散，縣府團隊將持續努力，腳踏實地為縣民福祉來服務。並感謝蘇擔任縣長時期打下穩健的基礎，重塑行政體系的健全，更獲得農業首都的稱譽，才能讓縣政能推動順利。

蘇治芬說，外界的謠言對她很不公平，她不能將它視為挑戰自己的忍耐程度，所以將原委寫出，希望還原真相可以止淆正聽。

蘇治芬指出，李進勇號稱以自己的信仰保證她有講「丁副縣長」⋯⋯（指蘇要李不要用副縣長丁彥哲一事），是斷章行為，喪失為人的厚道。事因她九年縣長任內，包括卸仼，尚被奸人以具名檢舉而被地檢陰魂附體追打的政治遭遇，種種軌跡令她謹慎，也以為李爲人「正直」，遂提出政治風險的看法，她也因此將之視為自己人，故交棒前，給李的建言。

蘇治芬說，但李縣長的行為卻像個政治老江湖，極盡挑撥，她一生説話直白，不懂彎曲是缺點，且自認照顧朋友是她的責任，故痛恨這種老江湖的行徑。

蘇治芬進一步指出，縣長卸任後她上台北，付了一整年租金給房東，後轉回雲林準備選立委，有3次進縣府，中間有找水利處長林榮川請教競選立委的政見，竟被縣長室的「他（指當時李進勇辦公室主任盧政遠，現調台中市政府）和她（指李進勇機要秘書林麗霜）」，挖苦她找處長開會，是在干政，以為自己還在當縣長，還直指她調處長來開會，「我真的背到極點，連請教處長都要被數落」，從此，不再進縣政府。

蘇治芬回憶，當年11/29輔選李縣長任務完成後，當時副縣長施克和也完全打包，把行李寄回台北，但李進勇邀施留任，施拒絕，她雖曾勸施留下幫忙李縣長半年，但李已另有打算，「怎麼被説成我為了控制縣府力薦克和，蘇規李不隨」，令她生氣。當年競選期間，中央黨部徐佳靑就親口對她說過，希望施到任後可否進中央黨部協助黨主席和總統大選，施又不是沒去處，怎麼可以把事情扭曲得如此傷人。

蘇治芬氣憤強調，李對外說她在世貿會議中心或布袋戯傳習中心有不法，請李公開說明，她在何時那個程序涉及不法？那個關卡有內定？為何説她卸任前指定了什麼廠家要營運商務旅館？李放仼張榮味的細漢議員在議會一起演雙簧，恥笑這件政策，對她是極大的傷害，試問李：「你的信仰跑到那裡去了？」

蘇治芬說，如果在李選縣長期間有對林小姐（林麗霜）疾言厲色，傷害了林，讓李對她不高興，她道歉，也願意跟林説對不起！但她絕無故意要傷害林，她只不過太單一思考，一切因著要贏。

雲林縣府新聞處長張凱傑說，縣府在蘇打下的基礎下延續幸福執政，因應時空背景及資源條件不盡相同，縣府也以負責任的態度，著眼於縣民的需求，繼續為推動縣政發展而進行適當的調整，目前「雲林好政」縣政座談會，深深感受到雲林鄉親對綠色執政踏實耕耘的認同，將持續傾聽人民的聲音，以為日後施政依據，希望所有縣民能秉著遠瞻的、不分你我的態度，為雲林縣的未來共同努力。

張凱傑表示，下午和明日(1/19-20)行政院長賴清德將到雲林，進行前瞻基礎建設暨長期照顧施政座談會與訪察，縣府團隊正如火如荼全員啟動，妥備最完善的提案內容，要為雲林爭取到最大資源，期許各民代一同向中央極力爭取創造最大縣民福祉。

(中時)