NBA》真假？小瑞弗斯宣稱阿里查主動道歉

快艇後衛小瑞弗斯宣稱火箭阿里查主動打電話跟他道歉，你相信嗎？(美聯社)

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中時電子報

小瑞弗斯打算繼續引爆更多爭議嗎？先前火箭球員怒衝快艇休息室「男主角」之一的快艇後衛小瑞弗斯，19日竟然搶先自爆，火箭前鋒阿里查主動打電話跟他道歉，兩人更消除了「誤會」，此話一出，自然引發不少球迷質疑。

畢竟快艇與火箭賽後，阿里查會帶保羅、哈登等人衝到快艇休息室，主因就是小瑞弗斯在比賽尾聲跟他飆出不少垃圾話，甚至傳出小瑞弗斯續在快艇休息室內繼續嗆聲，才讓阿里查徹底爆走，跑去對方休息室想要找回一點顏面。

結果只有阿里查、吉拉德格林各被聯盟禁賽2場，快艇沒人被罰，還引發火箭相當不滿，沒想到小瑞弗斯如今搶先放話，「首先我跟阿里查沒有恩怨，他後來主動打了電話給我，我們進行了交談，且消除了所有誤會。」

「那場比賽充滿小動作，我沒責怪任何人，只是阿里查給了布雷克葛瑞芬一些小動作，他剛好經過我們板凳席，你認為會發生什麼？」小瑞弗斯說，「假如我對哈登使用小動作，當我經過火箭板凳席，你認為不會有人跟我飆垃圾話？」

阿里查最後從前火箭球員哈瑞爾那邊拿到小瑞弗斯的電話號碼，「阿里查跟我致歉，他以為我說了些話，畢竟這場比賽很激烈，我也回他是我的錯，更不想招惹他，我的所有垃圾話都關於籃球！」小瑞弗斯說。

(中時電子報)

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