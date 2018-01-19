打掃、擋酒、陪吃飯 名校博士生自殺 女友控導師奴役

2018年01月19日 10:15 中時電子報 張達智

上個月月底，大陸西安交通大學博士生楊寶德，被發現溺斃在西安灞河中，警方認定是自殺。其女友1月9日在微博發長文控訴，楊寶德遭到博士班導師「奴役」，長期幫導師打掃、擋酒、陪吃飯，加上發覺「出國無望，學術無果」，絕望之下選擇輕生。

楊寶德女友（微博名：@追尋楊寶德新）在微博發表《還原事情真相，願你天堂安息》一文，控訴楊寶德的周姓博士班導師是釀成此悲劇的罪魁禍首，並貼出部分楊與導師的對話紀錄為佐證。

楊寶德女友指出，二人聊天記錄顯示，楊寶德經常被要求早上去停車場接送導師去辦公室，拎包送水；中午不但要買午餐，還得陪吃飯（有時候即使楊已經買好飯在吃也得去）。白天陪導師逛超市，晚上要打掃、洗車，陪她出去應酬；飯局上幫導師擋酒，喝醉後還得陪她打麻將。

除了「肉體上」的奴役，楊寶德還承受著「精神上」的虐待。楊的女友指出，楊寶德渴望能出國深造，12月18日周老師答應幫他聯繫出國事宜時，他很高興想考個英語資格證。12月21號卻因為學英語而被導師批評，讓他明白導師不會放他出國，因為先前許諾過讓他去北醫也沒有兌現。楊女友說，「這樣的空頭支票比沒有更讓人絕望」。

楊寶德的女友最後說道：「博士本該是國家培養的尖端人才，本該暢遊於學術的浩瀚海洋，不斷探究世界的真諦。然而，在這裡，卻成了一個打雜拎包的苦力。人格侮辱、尊嚴踐踏、學術無果、出國無望，當所有的一切都壓在一個誠實、善良、樂於助人且正直的博士身上，他對世界的絕望可想而知。楊最喜歡《熔爐》中的一句話：我們活著不是想要改變世界，而是不讓自己被世界改變。楊選擇了這種不被改變的方式，不管世人如何評判，我懂他，我尊重他，願他在天堂自由自在地生活，因為天堂沒有變態導師！」。

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