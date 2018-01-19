俄媒傳S-400飛彈將運往大陸 全台恐籠罩射程內

慶祝衛國戰爭勝利68週年閱兵式上，俄羅斯s－400導彈發射車駛過紅場。（圖/新華社）

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中時電子報

據俄羅斯塔斯社（TASS News）報導，引述俄國軍事相關消息來源指出，大陸解放軍於2014年向俄羅斯購買S-400飛彈系統（S-400 Triumf），很可能於近期運往大陸交貨。有關人士指出，這批飛彈系統包含控制台、雷達系統、能源輔助系統等，但俄羅斯並不會對大陸進行技術轉移。但對於台灣而言，S-400飛彈系統的最大射程可達400公里、雷達最大探測距離有600公里，一旦大陸將這批飛彈駐紮於沿海地區，全台恐將籠罩於射程範圍內，面臨最大威脅。

Worlds MOST ADVANCED S-400 Missiles sent to keep the sky's safe

俄國自製的S-400飛彈系統，是由金剛石中央設計局（Almaz Central Design Bureau）研發製造，此系統同時擁有3種不同射程的防空導彈，包括遠程、中程和近程三種。S-400系統的雷達最大探測距離有600公里，交戰期間能同時追蹤300個目標物、對其中72個瞄準鎖定，並對其中36個目標進行攻擊，開機至備戰狀態僅需3分鐘時間。此款系統同時亦外銷至周邊的前蘇聯（USSR）加盟共和國和中國，2014年傳聞解放軍已訂購48組S-400飛彈系統，並已支付預付款。

俄羅斯對S-400系統有極大信心，不僅移防於西部地區威嚇北約與東歐各國；更移駐敘利亞境內，協助政府軍打擊伊斯蘭國（ISIS）和反抗軍。若向大陸交貨一事屬實，未來S-400飛彈系統還將陸續向土耳其、沙烏地阿拉伯與印度交貨，協助四國強化空防能力。

(中時電子報)

文章來源：Russia begins delivery of S-400 missile systems to China — source

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