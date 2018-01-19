名醫女兒長大愈看愈不像 驗DNA後果然不是他的種

新北市一位名醫發現心愛的女兒竟然不是自己的種。(非當事人示意圖/達志影像Shutterstock)

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中時電子報

在新北市某醫院任職的林姓醫師，與同為醫師的郭姓妻子結婚4年後，生下1名可愛的女兒，女兒生下後，林男盡心盡力照顧，但漸漸長大發現女兒越來越不像他，為了解除心中的疑惑，他偷偷拿女兒的毛髮帶到2家私人鑑定機構進行DNA鑑定，沒想到2份鑑定報告，都顯示女兒真的不是他的種，因此控告妻子涉嫌通姦。

由於郭女始終未交待小孩的父親是誰，但是坦承犯行，被依通姦罪判刑3月；另林男不滿兩年內花了數百萬替別人養小孩，於是另告涉嫌妻子詐欺，但檢察官認為，林男將家中的水電費也認定是詐欺的金額，且無任何單據可證明林男在養育小孩上花了上百萬元，因此認定事證不足，將郭女不起訴。

林姓醫師指控，女兒生下後，他用盡心力照顧她，但是等到漸漸長大，他發現女兒越來越不像他，其五官、神韻反而越來越像醫界某知名重量級前輩，為了解除心中的疑惑，就偷偷拿女兒的毛髮帶到2家私人鑑定機構進行DNA鑑定。

郭姓女醫師到案則否認丈夫的指控，辯稱「我的一生只有你(丈夫)一人」，小孩當然是丈夫的，怎麼可能是別人的種。

承辦檢察官見2人都信誓旦旦，因而詢問雙方有無小孩出生時抱錯的可能，建建一家3口前往調查局做親子鑑定，若發現子孩與2夫婦都無血緣關係，那表示有可能抱錯了，應該及早找回自己的親生骨肉，林姓醫師一口答應，郭女為了證明自己的清白也同意。

只是，調查局鑑定報告出爐後，確定郭女是小孩的母親，林男卻非小孩的父親，檢察官因此以DNA鑑定報告認定郭女偷情，依妨害家庭罪起訴，並判刑3月。另外，當林姓醫生發現女兒是別人的種後，同時訴請離婚，台上地院已於去年判准離婚。

(中時電子報)

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