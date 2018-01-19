他把英日皇室御用咖啡 變台灣日常咖啡

2018年01月19日 10:51 中時 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

被Forbes 評為「世界十大昂貴咖啡」之一的藝伎咖啡，因量少價高，在台灣星巴克、City caffee喝不到，連鎖咖啡業者歐克佬反市場操作，搶在年節送禮旺季前打出「藝伎精品咖啡豆、掛耳買一送一」優惠，還包括英國、日本皇室御用咖啡「蕾莉達莊園」生產的藝伎咖啡豆。

成立6年的歐克佬咖啡農場，因緣際會下深入巴拿馬取得屢獲咖啡界奧斯卡之稱的「最佳巴拿馬B.O.P」比賽冠軍莊園詹森、蕾莉達莊園等莊園生產的藝伎咖啡，從2015年起獨佔台灣藝伎咖啡市場，讓台灣的消費者有機會用較平價的價格品嚐到被Forbes 評為「世界十大昂貴咖啡」。

有鑑台灣咖啡飲品市場逐年成長，在年節伴手禮市場中逐漸與茶葉禮盒一樣受歡迎，歐克佬也特別在送禮旺季到來前推出「藝伎咖啡買一送一活動」全館40多款藝伎咖啡豆、精品掛耳買一送一，連在店內享用300-1000元不等的杯飲，也以百元有找價格回饋消費者。

值得一提的是這次活動也包括日本、英國皇室御用咖啡豆的蕾莉達莊園生產的藝伎咖啡豆

，蕾莉達莊園位於波魁特(Boquete) 的巴魯火山旁，特殊微型氣候，獨家專利的分離水洗製程，其藝伎咖啡以柔和的檸檬柑橘調，荔枝的甜感、強烈的新鮮花香吸引大批咖啡愛好者。

歐克佬咖啡農場執行長王信鈞指出，藝伎咖啡豆數量稀有，如同精品中的精品，也由於數量少加上價格不斐，無法滿足大型連鎖業者。歐客佬靠著深入巴拿馬市場大規模採購、平價供應，讓消費者輕鬆品嚐到全世界不到0.01％的咖啡。

(中時)