陸7歲童送快遞 李家同：這是進步驚人國家？

2018年01月19日 10:51 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

中國大陸有個7歲兒童，因家中變故，變成送快遞工人，消息曝光後，引發熱議。學者李家同認為，大陸的確是富有國家，但因不關心窮人，才出現男孩這案例；他質疑這就是台大學生口中進步驚人的國家？

國立清華大學榮譽教授李家同，前天在臉書發文，指任一個國家總有這種家中遭變故的孩子，好的政府會立刻照顧他們；如果這孩子身在台灣，社會處會將他妥善地安置。

李家同指出，問題是，大陸官員早知道這類事情，但他們對窮人漠不關心。他說，最近看很多大陸經濟學家說，這種漠不關心導致大陸經濟快速發展。他指出，意思是說，「當年的共產黨是關心窮人的，所以國家很窮。現在不關心窮人了，國家就富了起來。」

李家同說，大陸的確是一個富有國家，全世界億萬富翁增加最多的國家就是中國；多少富有年輕人在打馬球，但是他們沒有能力照顧這個7歲小男孩。

李家同補充，希望國人知道我們國家比大陸進步得多，因為我們的社會是相當關心弱勢者的；當然也許做得還不夠，可是總比大陸好得多。

另外，快遞男孩新聞前天曝光，眾多網友撻伐後，男孩已被送往兒童福利院，由政府安排他入學。

國立清華大學榮譽教授李家同。（翻攝李家同臉書）

以下為李家同前天臉書全文：

這是一個進步驚人的國家嗎?

今天我國的報紙報導台大一位學生到了大陸，寫了一篇文章說大陸的進步可以用驚人來形容。可是今天的國際媒體卻登載了一張照片，照片中一個中國七歲的小男孩在做送貨的工作。這個小男孩家遭變故，最後的下場是變成了一個送貨的工人。這張照片在網路上瘋傳，也引起很多人對大陸這個社會的強烈不滿。

我一直在教很多家遭變故的小孩，任何一個國家總會有這種小孩子，好的政府會立刻照顧這些孩子，使他們有一個好的成長環境。如果這個孩子身在台灣，也遭遇到不幸，社會處會將他妥善地安置。

我可以想像得到這個孩子可能一直沒有身分證，也無法受教育。問題是，大陸的政府官員根本早就知道這類事情，但是他們向來是對窮人漠不關心的。最近看了很多大陸的經濟學家說，這種漠不關心導致大陸經濟的快速發展。意思是說，當年的共產黨是關心窮人的，所以國家很窮。現在不關心窮人了，國家就富了起來。

大陸的確是一個富有的國家，全世界億萬富翁增加最多的國家就是中國。多少富有的年輕人在打馬球，但是他們沒有能力照顧這個七歲的小男孩。

希望國人知道我們國家比大陸進步得多，因為我們的社會是相當關心弱勢者的。當然也許做得還不夠，可是總比大陸好得多。也許有人問，為什麼我不顯示這個小男孩的照片?我認為這牽涉到人的尊嚴問題，難道這個小男孩希望人家看到他在送貨嗎?

(中時電子報)