葉毓蘭爆料：侯友宜從警初衷竟是想當「蜘蛛人」

2018年01月19日 10:33 中時電子報 黃以謙

全神貫注、認真上課的侯友宜(右1)。(葉毓蘭提供)

新北市副市長侯友宜是警界出身，他23歲初任刑警，到46歲接刑事局長、49歲擔任警政署長、51歲接警大校長，升遷之快堪稱「超級警察」。但令人訝異的是，他進入警界之初衷，只是想當個能飛簷走壁的「蜘蛛人」！

亞洲警察學會秘書長葉毓蘭在今（19日）發文，以老同學的身份爆料侯友宜是怎麼跨入警界的？她表示，侯並非警察世家，只是個喜歡運動又有點叛逆的鄉下孩子，偶然間讀到《中國十大名探》的故事，夢想自己能當一個以「壁虎功」伸張正義的神探，因此走上警察這條路。

侯友宜高中畢業時，曾考上中央警官學校消防系備取，當時為了一圓神探夢而下定決心重考，於隔年考上甲組第一志願的刑事警察學系，成為警官學校45期的學生；當年的刑事系共有22位男生，但由於大一是與安全系合班上課，認識了同期的葉毓蘭，兩人也結下了不解之緣。

葉毓蘭表示，記憶中，侯友宜是個低調且全力以赴的學生，從來不是最耀眼的那個，卻是最知道自己在團體中可以扮演什麼角色，才能夠發揮最大功能的那一位。

為了追逐夢想，侯友宜認真學習警技，雖然他體型不高大，但是柔道、擒拿、射擊都是班上佼佼者，更拿過柔道優勝獎牌；說到射擊方面，他的技術熟稔，多次在緝捕行動中派上用場，甚至在靶場公開打出過93分的最高分。

最難能可貴的是，侯友宜在警官學校45期畢業，獲得全勤、四年未扣分之殊榮，這幾乎可以說是完成了不可能的任務！

(中時電子報)