葉毓蘭爆料：侯友宜從警初衷竟是想當「蜘蛛人」

侯友宜(右)曾獲得警大柔道比賽優勝。(葉毓蘭提供)

友善列印
中時電子報
全神貫注、認真上課的侯友宜(右1)。(葉毓蘭提供)

新北市副市長侯友宜是警界出身，他23歲初任刑警，到46歲接刑事局長、49歲擔任警政署長、51歲接警大校長，升遷之快堪稱「超級警察」。但令人訝異的是，他進入警界之初衷，只是想當個能飛簷走壁的「蜘蛛人」！

為了台灣好！ 葉毓蘭決定「出賣」侯友宜

亞洲警察學會秘書長葉毓蘭在今（19日）發文，以老同學的身份爆料侯友宜是怎麼跨入警界的？她表示，侯並非警察世家，只是個喜歡運動又有點叛逆的鄉下孩子，偶然間讀到《中國十大名探》的故事，夢想自己能當一個以「壁虎功」伸張正義的神探，因此走上警察這條路。

侯友宜高中畢業時，曾考上中央警官學校消防系備取，當時為了一圓神探夢而下定決心重考，於隔年考上甲組第一志願的刑事警察學系，成為警官學校45期的學生；當年的刑事系共有22位男生，但由於大一是與安全系合班上課，認識了同期的葉毓蘭，兩人也結下了不解之緣。

葉毓蘭表示，記憶中，侯友宜是個低調且全力以赴的學生，從來不是最耀眼的那個，卻是最知道自己在團體中可以扮演什麼角色，才能夠發揮最大功能的那一位。

為了追逐夢想，侯友宜認真學習警技，雖然他體型不高大，但是柔道、擒拿、射擊都是班上佼佼者，更拿過柔道優勝獎牌；說到射擊方面，他的技術熟稔，多次在緝捕行動中派上用場，甚至在靶場公開打出過93分的最高分。

最難能可貴的是，侯友宜在警官學校45期畢業，獲得全勤、四年未扣分之殊榮，這幾乎可以說是完成了不可能的任務！

(中時電子報)

文章來源：葉毓蘭臉書

蘇治芬要李進勇：不要亂放話傷人 台南市長綠初選 李俊毅：賴揆也…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。