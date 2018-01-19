連銀行副理也被騙！假檢警老哏詐500餘萬

2018年01月19日 10:48 中時 廖素慧

警方出示假檢穿戴衣物及眼鏡。（廖素慧攝）

檢警老哏詐騙，曾阻詐的退休銀行副理及婦人仍被詐500多萬，嘉義市警方19日破獲這2起詐騙案，並查獲一支改造手槍，將主嫌黃茄成、詐騙通緝犯林凡宇等2嫌依詐欺、違反槍炮彈藥管制條例移送法辦。

林姓婦人於106年11月20日、許姓前銀行副理於12月6日先後被詐騙集團誆稱其銀行戶頭遭人冒用名字犯案，須配合檢警指示提領存款，否則將凍結銀行帳戶，林婦、許男信以為真，分別提領260萬、235萬元交付保管，事後驚覺受騙報案。

警方專案小組追查此詐騙車手集團，調閱車手行經路線之路口及民宅監視器，過濾上千筆監視器畫面，鎖定面交車手的特徵，循線追查一干嫌犯聚集處所後，18日持搜索票南下高雄市鳳山區瑞中街，逮捕主嫌黃茄成、詐欺通緝犯林凡宇、陳姓、廖姓、陳姓等5人，現場查獲計改造手槍1把、子彈8顆、手機11支、SIM卡5張、嘉義縣市、臺南市及屏東縣電話簿3本、法院假傳票1疊，MAZDA自小客車1台等贓證物。

警方調查，32歲主嫌黃茄成有槍炮彈藥前科，負責開車接送假扮檢察官的22歲林凡宇，2人一組面交取錢，2嫌坦承向林婦、許男詐取500餘萬，其他3嫌涉案情節待釐清，訊後飭回。

(中時)