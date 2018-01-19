台南市長綠初選 李俊毅：賴揆也說郭秀珠黑金 黃偉哲應說明

民進黨台南市長參選人李俊毅（圖）今在民進黨中央黨部樓下召開記者會，詳細說明「黃偉哲聯手黑金」事件始末與內幕，拿出賴清德受訪畫面要求黑金退出選舉。（王英豪攝）

友善列印
中時

(11:45更新內文)民進黨台南市長初選參選人李俊毅今天再度對外發言，控制另一名參選人、立委黃偉哲聯手黑金，但李俊毅沒有提出明確證據，只播放行政院長賴清德影片，強調台南市議員郭秀珠就是賴在台南市長期間反對的黑金，李並要黃偉哲不要再說「寶寶心裡苦，寶寶不說」，再裝可愛。

民進黨台南市長初選氣氛不佳，李俊毅指控黃偉哲聯手黑金，李俊毅說，黃偉哲希望他提出證據，證明郭秀珠是否黑金，但他還沒有看到黃對外說明，是否認定郭是黑金。

李俊毅接著播放賴揆在台南市長期間回應不進議會的影片「何以地方的政治充滿黑金，連正副議長的選舉都是如此」，強調黃偉哲跟郭秀珠聯手是事實，台南都知道，「郭秀珠被認為黑金，是因為賴清德的指控」，因為指控郭秀珠，賴揆也付出很大的政治代價，賴清德口中的黑金，難道還有疑慮嗎。

李俊毅並說，如果黃偉認為他污衊，他願意負起「黨紀處分」責任，請黨中央處分他，否則黃應對全黨作出交代。李並說，黃偉哲踩了三條紅線，黑金、派系、並指控其他對手花費上億元，他看到新聞寫，黃偉哲回應「寶寶心裡苦，寶寶不說」，但人家質疑你黑金，你說寶寶不說，那寶寶的爸媽會說這個寶寶是壞寶寶，李俊毅期待黃偉哲不要再閃躲、裝可愛或可憐 ，好像人家是因為他民調高，就眼紅要打他。

(中時)

葉毓蘭爆料：侯友宜從警初衷竟是… 年輕人好「薪」酸！總統蔡英文年…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。