台南市長綠初選 李俊毅：賴揆也說郭秀珠黑金 黃偉哲應說明

2018年01月19日 11:26 中時 張理國 、 王英豪

(11:45更新內文)民進黨台南市長初選參選人李俊毅今天再度對外發言，控制另一名參選人、立委黃偉哲聯手黑金，但李俊毅沒有提出明確證據，只播放行政院長賴清德影片，強調台南市議員郭秀珠就是賴在台南市長期間反對的黑金，李並要黃偉哲不要再說「寶寶心裡苦，寶寶不說」，再裝可愛。

民進黨台南市長初選氣氛不佳，李俊毅指控黃偉哲聯手黑金，李俊毅說，黃偉哲希望他提出證據，證明郭秀珠是否黑金，但他還沒有看到黃對外說明，是否認定郭是黑金。

李俊毅接著播放賴揆在台南市長期間回應不進議會的影片「何以地方的政治充滿黑金，連正副議長的選舉都是如此」，強調黃偉哲跟郭秀珠聯手是事實，台南都知道，「郭秀珠被認為黑金，是因為賴清德的指控」，因為指控郭秀珠，賴揆也付出很大的政治代價，賴清德口中的黑金，難道還有疑慮嗎。

李俊毅並說，如果黃偉認為他污衊，他願意負起「黨紀處分」責任，請黨中央處分他，否則黃應對全黨作出交代。李並說，黃偉哲踩了三條紅線，黑金、派系、並指控其他對手花費上億元，他看到新聞寫，黃偉哲回應「寶寶心裡苦，寶寶不說」，但人家質疑你黑金，你說寶寶不說，那寶寶的爸媽會說這個寶寶是壞寶寶，李俊毅期待黃偉哲不要再閃躲、裝可愛或可憐 ，好像人家是因為他民調高，就眼紅要打他。

(中時)