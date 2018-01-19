NBA》小刺客致勝罰球 騎士驚險中止4連敗

2018年01月19日 10:36 中時電子報 黃及人

沒想到騎士如今想拿1場勝利，竟然變成如此困難！騎士差點浪費上半場一度領先20分優勢，驚險靠著「小刺客」艾塞亞湯瑪斯最後11.2秒的兩罰俱中，終場104比103氣走魔術，總算中止4連敗，目前27勝17敗仍居東區第3。

不過騎士這場勝利並未如同預期那麼容易拿下，原本打完上半場，騎士取得67比47大幅領先，沒想到魔術不想輕易認輸，下半場逐漸縮小落後差距，打到最後3分30秒，更靠畢約波兩罰俱中，追到只落後騎士1分的緊張局面。

魔術甚至靠著麥克最後31.5秒的中距離拋投命中，取得103比102首次超前，幸好艾塞亞湯瑪斯切入製造對方犯規，最後11.2秒兩罰俱中，幫助騎士重新領先，加上魔術最後一波進攻，遭到裁判改判跳球收場，騎士驚險獲勝！

「小皇帝」詹姆斯如願沒在19日成為史上第7位「三萬分先生」，他拿16分、6助攻與5籃板，距離生涯3萬分還有25分，可望留到21日騎士主場出戰雷霆的比賽當中，正式在自己孩子面前，驕傲拿下生涯第3萬分。

騎士險勝功臣艾塞亞湯瑪斯拿下全隊最高21分，另有4助攻、3籃板，洛夫12分、11籃板，韋德11分，克勞德與傑夫格林各拿10分，「飆分玫瑰」羅斯宣告傷癒復出，替補打了13分13秒，貢獻9分、3籃板及1助攻。

(中時電子報)