控制逃逸移工賣淫 惡鴛鴦不知悔改二度被逮

2018年01月19日 10:50 中時 許素惠

海巡雲林專勤隊查獲仲介逃逸移工賣淫，救出移工。（許素惠翻攝）

蔡、黃情侶2015年才因仲介逃逸移工賣淫，一審被判有罪，竟又重操舊業再度控制失聯移工賣淫，移民署雲林專勤隊與警方將兩人拘提到案，救出5名從事性交易移工及2名打掃移工，發現這對惡鴛鴦為就近監控移工，幾乎以汽車旅館為家。

雲林縣專勤隊接獲檢舉，指雲林縣東勢鄉某汽車旅館用失聯移工非法從事性交易，隊長荊少安指示成立專案小組，並報雲林檢察署檢察官朱啟仁指揮偵辦，經多日蒐證監控後時機成熟，日請搜索票會同雲林縣警察局共20名警力，拘提蔡、黃情侶2嫌到案。

專案人員並當場救出5名從事性交易的女性失聯移工，以及2名負責打掃的女失聯移工，查扣交易金額2100元及大批保險套、潤滑液、帳冊、匯款單及手機等證物。

雲林縣專勤隊表示，蔡、黃2015年間以相同手法犯案，為該隊查獲，2016年雲林地方法院判處有罪，竟不知悔改，又重操舊業，利用失聯移工擔心被遣返的弱勢處境，尤其有些人還借款來台工作，背負龐大債務壓力，在不得已情況下被迫從事性交易與坐檯陪酒工作。兩嫌食髓知味，透過LINE招攬熟客，接送女移工至小吃部或汽車旅館從事坐檯陪酒及性交易。

專案小組也發現，蔡、黃為躲避查緝，除將移工藏身在汽車旅館內，為了便於監控，也常一起住進汽車旅館內，把汽車旅館當家。被害人供稱，如有與客人爭吵或被客人投訴，回房時就會被教訓或暴力相向，賣淫、坐檯賺的錢還要被苛扣。

蔡嫌被拘提時，第一眼就認出上次逮捕他的專案人員，直嘆真衰！兩嫌被依違反人口販運防制法及刑法等相關罪嫌移送地檢署法辦。

(中時)