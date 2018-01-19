日本山形縣知事4度參訪宜蘭 雙方盼加強互動交流

2018年01月19日 11:48 中時 胡健森

宜蘭代理縣長陳金德（右）贈送宜蘭縣政府的12生肖過年紀念紅包給來訪的日本山形縣知事吉村美榮子。（胡健森攝）

日本山形縣知事吉村美榮子，19日率同當地觀光業者等人4度到宜蘭縣政府拜訪，宜蘭代理縣長陳金德除表示歡迎，並互贈紀念品，雙方也希望加強雙邊觀光、教育、農業甚至政府等交流，促進彼此的友好關係。

宜蘭縣與山形縣交流頻繁，舉凡壯圍鄉從日本山形縣引進越光米種植，2年前吉村知事也曾至田間親嘗從台灣土地長出的家鄉米，並答應促成兩地稻農交流種稻技藝。去年山形縣「吹浦田樂保存會」藉由綠色博覽會的平台，將日本山形縣之農業技術及文化資產引入宜蘭，以花笠舞表演及米食加工議題進行交流；民間方面，宜蘭縣更有許多專業領域的農民也與山形縣持續互助交流。

同年12月份，山形縣「米澤觀光協會花笠舞蹈隊」受吉村知事任命，獲邀至宜蘭參加「2017礁溪溫泉季」開幕演出，以舞會友。在教育方面，國立羅東高級商業學校兩度赴日本山形縣立米澤商業高等學校進行國際教育旅行，參加人數達70餘人；而羅商也兩度接待日本山形縣米澤商業高等學校參訪團國際交流活動，回訪人數超過100人，無論是在觀光、農業及教育方面雙方都保持密切的友好交流。

本次為吉村知事第4度訪台，主要是希望推廣山形物產以及觀光資源，物產包含山形和牛、山形茲雅米、水果及日本酒等，觀光資源則有山形冰雪節及藏王樹冰等。訪台期間特別安排拜訪宜蘭代理縣長陳金德，以延續兩年前和宜蘭簽署觀光、教育、農業合作備忘錄，加強兩縣的互動往來。

宜蘭縣政府表示，宜蘭縣與山形縣簽訂友好合作備忘錄是一個重要的起點，未來可望透過密集聯繫互訪，讓觀光、教育、農業、文化可以頻繁交流，也讓雙方的產業、經濟互蒙其利。未來，宜蘭、山形不僅是友好城市的關係，雙邊的住民、民間團體，也更加情誼堅固深厚。

(中時)