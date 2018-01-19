大學校長遴選爭議多 教育部：盼一年內完成修法

2018年01月19日 10:51 旺報 簡立欣

教育部表示，近日不管是國立大學或私立大學校長遴選，都引起非常多紛擾，教育部認為或許該重新討論《大學法》及《私校法》，訂定一套更合理的校長遴選制度，希望一年內完成修法。

近期包括台灣大學、陽明大學及高雄醫學大學、文化大學等都舉行校長遴選，引發不少討論聲浪。19日是大學校長會議第二天議程，李彥儀以「資訊公開與高教鬆綁」為題發表專題演講，她會前受訪表示，各校遴選辦法雖不見得違法或不符合程序，但外界仍質疑國立大學校長遴選不易延攬校外或海外人士，私立大學董事會的遴選機制不夠公開透明等。

李彥儀表示，國立大學校長遴選歷經兩階段，過去是擬出兩個候選人名單給教育部長圈選，之後是給校內遴選委員會遴選再報部，但一個很嚴重而普遍的問題就是不容易延攬海外或校外人士，因此應該重新去思考如何去修訂《大學法》。目前外界有很多期待，包括學生參與、校務會議代表的人數比例等，都是後續要面對的挑戰。

《私校法》2008年修法鬆綁，讓學校自主處理，但仍發現董事會公開透明機制不足等問題，此外還包括捐助章程相關子運作、程序不完備；萬年董事；董事間接或直接介入學校校務運作；董事會與校長間的權責劃分不明；董事會相關資訊如歷屆董事名冊、捐助章程未公開透明等。她表示希望一年之內完成修法，讓相關規範更完備。

(旺報)