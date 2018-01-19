蔣萬安不選台北市長 姚文智：悵然若失

2018年01月19日 11:12 中時 鄭舲 、 姚志平

參選台北市長呼聲很高的國民黨立委蔣萬安今天上午明確表態不參選，已表態參選的民進黨立委姚文智說，他覺得「有點失望」，蔣萬安如果參選會是一場比較有趣的選舉，但他也說，蔣萬安的決定是俐落、負責的表現。

姚文智說，市長選舉最終還是回到市政發展方向和願景，像過去選了柯文哲，過去3年都沒有準備好，市政就一敗塗地，所以應該要選擇市政準備好、能在市政上爭取市民支持的候選人。他說，如果蔣萬安確定不選，市政就是未來市長選舉真正的重點，能夠做好城市治理、對市政發展方向有願景、目標，充分做好準備，才是這場市長選舉真正的主題。

被問及蔣萬安不選對選情的影響，姚文智說，他很難評估，蔣萬安不選讓他覺得「悵然若失」，因為他覺得蔣萬安比較有趣。但他認為選舉就是直球對決，只有勇往直前，首先要爭取民進黨的提名，再用市政研究跟願景爭取市民支持。

至於國民黨若派前立委丁守中應戰？姚文智說，過去選舉討論城市發展、市政推動的比例非常少，丁守中準備比較久，長達20年，是一個很好的較勁機會。不過姚文智也批評丁守中「20年都沒有進步」，大家可以針對市政未來性好好辯論。

另外，傳出柯文哲想邀謝長廷當競選總幹事，姚文智直呼外界想像力太豐富，「這樣我可能找歐巴馬、找蔡英文當我的總幹事？」他呼籲不要隨便吃人家的豆腐，他常跟謝長廷聯絡、交換意見，選舉酸言酸語就算了，但這樣吃人家豆腐不太好。

(中時)