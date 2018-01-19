對自己好一點 郭源元在微風廚房露一手

2018年01月19日 11:00 中時 郭家崴 報導

宋蘋恩也走進微風廚房當小廚娘，影片令人期待。（微風提供）

引領「時尚」及「食尚」風潮的微風，從上月起推出主題情境故事系列「微風廚房」，首波由微風女郎郭源元和宋蘋恩擔綱，搭配節慶或貼近生活的主題，選用微風超市販售的商品做出美味料理，訴求「對自己好一點，讓心情加點美味」。

有別於於時下的料理影片，「微風廚房」想傳達的是「生活態度」，首支影片「《半小時速成！網美聖誕火雞餐》微風廚房--聖誕篇」上月20日上線，第2支影片「《月底救星！清冰箱泰式酸辣湯》微風廚房—月光篇」、第3支影片「《美日人氣！免排隊紐約龍蝦堡》微風廚房--出國篇」，16日和17日連續2天曝光，向來給人較性感形象的郭源元難得展現廚藝，在影片中表情豐富、演技自然，讓人看見她清新俏皮的一面。

「微風廚房」從現代女性的觀點，由郭源元、宋蘋恩等藝人扮演職場小資女、主婦媽咪、女友等角色，在面對生活各項挑戰時的心情起伏，並透過料理療癒心情，更藉由文字的點綴註解，傳達不同的生活態度，與消費者對話達到共鳴。

主要的拍攝場景在設有9大體驗區的微風超市，並邀微風自家餐飲Trine&Zen等各類頂尖主廚擔任料理影片的專業顧問。即日起，在臉書粉絲頁、IG專頁和YouTube同步上線。

(中時)